Zaradi uhajanja amoniaka je Gasilsko reševalni center Ajdovščina pozval prebivalce Vipave, naj ostanejo v zaprtih prostorih in naj ne odpirajo oken in vrat. Gasilsko reševalni center Ajdovščina je skupaj s prostovoljnimi gasilci iz Vipave in Podnanosa na terenu.

Izvora uhajanja plina še niso potrdili.

Iz šole evakuirali učence, vsi na varnem

So pa iz tamkajšnje osnovne šole Draga Bajca evakuirali šolarje, je za STA povedal direktor Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina Blaž Mlečnik.

Tudi na spletni strani šole so pojasnili, da so zaradi smradu in dražečega vonja, ki se je iz zunanjosti širil v šolsko zgradbo, to evakuirali. Učenci so na varnem, je zapisala ravnateljica Mojca Pev.

Učenci osnovne šole Draga Bajca so na varnem. FOTO: Dejan Javornik

Intervencija še traja, več informacij bo znanih kasneje.