Slovenijo prihodnje leto očitno čaka prav poseben obisk. Papež Leon XIV. naj bi našo državo obiskal maja 2027, je prvi poročal spletni portal Domovina, ki se sklicuje na neuradne informacije. Če se napoved uresniči, bo to prvi obisk papeža v Sloveniji po skoraj 28 letih. Uradne potrditve natančnega datuma obiska za zdaj še ni, a o papeževem prihodu se govori že vse od oktobra. Takrat sta ga namreč v Vatikanu obiskala predsednik vlade Janez Janša in predsednica republike Nataša Pirc Musar. Oba sta ga povabila v Slovenijo.

Iz odziva Urada predsednice republike lahko sklepamo, da papežev obisk Slovenije maja 2027 še ni uradno potrjen Zaradi številnih novinarskih vprašanj, v nadaljevanju posredujemo odziv Urada predsednice Republike Slovenije na navedbe nekaterih medijev o domnevnem obisku papeža Leona XIV. v Sloveniji maja 2027. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je 26. oktobra 2026 med obiskom Vatikana na avdienci papežu Leonu XIV. osebno predala uradno vabilo za obisk Slovenije. Kot je predsednica republike sporočila že takrat, je papež dejal, da bodo vabilo obravnavali z veliko naklonjenostjo. Drugih uradnih informacij o morebitnem obisku papeža v Sloveniji v uradu predsednice republike v tem trenutku nimamo.



Javnost bo o morebitnem obisku Svetega očeta pravočasno in ustrezno obveščena. Do takrat pa pozivamo k zadržani objavi nepreverjenih oz. neuradnih informacij, saj ne prispevajo k prizadevanjem za obisk, ki si ga vsi iskreno želimo.

FOTO: Simone Risoluti

Predsednik vlade Janez Janša je papeža Leona XIV. obiskal 5. oktobra in ga povabil v Slovenijo. Tri tedne pozneje, 26. oktobra, je v Vatikan odpotovala še predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki mu je izročila uradno pisno vabilo za obisk Slovenije in pismo predsednika vlade. Papež se je na povabilo odzval pritrdilno in obljubil, da bo prišel v Slovenijo.

Obisk bi imel tudi simboličen pomen, saj bo leta 2027 minilo 35 let od vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Svetim sedežem. Slovenijo je nazadnje obiskal papež Janez Pavel II., in sicer septembra 1999, ko je v Mariboru za blaženega razglasil škofa Antona Martina Slomška. Pred tem je bil pri nas maja 1996. Njegova naslednika Benedikt XVI. in Frančišek Slovenije nista obiskala. Iz obiska Janeza Pavla II. izvira tudi ponarodela: »Papež ma vas rad!«

Nataša Pirc Musar in Aleš Musar na obisku pri papežu. Foto: UPRS