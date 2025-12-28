Papež med slovensko okrasitvijo: našim floristom spet pripadla velikanska čast (FOTO)

BAZILIKA SV. PETRA

Za božič okrasili baziliko sv. Petra v Vatikanu.

Na božični dan so se iz Vatikana vrnili slovenski floristi, ki so tudi letos okrasili baziliko sv. Petra. Njihovo delo so videli številni obiskovalci svetega mesta in televizijski gledalci po vsem svetu ob praznični opoldanski maši. Letos so se v Vatikan odpravili masterfloristka dr. Sabina Šegula, Andreja Bartolj Bele, učiteljica floristike, študentka dr. Šegula, ki bo v 2026 opravljala mojstrski izpit po švedskih normah in postala masterflorist, in Peter Ribič, strokovnjak za hortikulturo. Andreja Bartolj Bele je že tretje leto sodelovala s Sabino in Petrom.Peter Ribič (desno) pri ...