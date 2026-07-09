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BOGATEJŠI ZA NOVI PARK

Park čutil povezuje generacije (FOTO)

V Občini Škofljica se je pridobitev, ki so jo dobili spomladi 2023, že dobro prijela. Steze so speljane skozi naravno vegetacijo v polkrožnih linijah kot simbolni nagovor narave.
Odprli so ga pred tremi leti. FOTO: Občina Škofljica

Odprli so ga pred tremi leti. FOTO: Občina Škofljica

Novost je lesena instalacija srca. FOTO: Občina Škofljica

Novost je lesena instalacija srca. FOTO: Občina Škofljica

Škofljiški park iz zraka FOTO: Jure Merčnik

Škofljiški park iz zraka FOTO: Jure Merčnik

Park je razdeljen na več delov, vsak ima svoj pomen. FOTO: Jure Kotnik

Park je razdeljen na več delov, vsak ima svoj pomen. FOTO: Jure Kotnik

Odprli so ga pred tremi leti. FOTO: Občina Škofljica
Novost je lesena instalacija srca. FOTO: Občina Škofljica
Škofljiški park iz zraka FOTO: Jure Merčnik
Park je razdeljen na več delov, vsak ima svoj pomen. FOTO: Jure Kotnik
Primož Hieng
 9. 7. 2026 | 11:15
4:12
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Občina Škofljica je od pomladi 2023 bogatejša za novi park. Takrat so odprli Park čutil in ga namenili vsem krajankam in krajanom kot tudi ostalim obiskovalcem, ki bodo streljaj od mestnega vrveža našli mirno zeleno oazo za razvajanje vseh svojih čutil.

»V Parku čutil na Škofljici se bomo srečevali prav vsi. S tem ste krajani dobili nove zelene površine, ki bodo bogatile družabno življenje. Park je postal tudi prizorišče različnih dogodkov, delavnic in drugih dejavnosti, ki krepijo medgeneracijsko prepletanje,« so povedali na Občini Škofljica. V neposredni bližini parka sta Osnovna šola Škofljica in dom za starejše, tako danes park povezuje mlade in starejše, ki obiskujejo to pomembno in manj znano območje.

S tem ste krajani dobili nove zelene površine, ki bodo bogatile družabno življenje.

Osnova projekta je povezovalna pot. Steze so speljane skozi naravno vegetacijo v polkrožnih linijah kot simbolni nagovor narave. Smer gibanja je zasnovana po principu od kulture do nature. Uporaba različnih gradiv pri izvedbi komunikacijskih poti omogoča stalno izmenjavo energij in odlik v prostoru ter nagovarja k harmoniji in ravnovesju.

Park čutil je nastal zaradi poplavljanja potoka Škofeljščica, zato je bilo treba narediti zadrževalnik vode, ker je bila v bližini predvidena gradnja doma za starejše. Na večji obseg poplav na robnem območju Barja vpliva struktura tal, ki preprečuje intenzivnejše ponikanje. Povezovalna pot se imenuje koliščarska steza in nas pripelje na razgledno ploščad – koliščarski pomol kot asociacijo na prvotni način bivanja na Ljubljanskem barju.

Novost je lesena instalacija srca. FOTO: Občina Škofljica
Novost je lesena instalacija srca. FOTO: Občina Škofljica
Škofljiški park iz zraka FOTO: Jure Merčnik
Škofljiški park iz zraka FOTO: Jure Merčnik

Park je razdeljen na več delov, vsak ima svoj pomen. To so Lipov gaj, ki predstavlja prostor za druženje in dogodke, v Naravnem vrtu je poudarek na naravni dediščini. Cvetni vrt predstavlja cvetoče rastline, kot so marjetica, plavica in rman. V Kulinaričnem kotičku bomo našli uporabne rastline, kot so meta, ognjič, materina dušica, dobra misel in druge. Na Čebeljem otoku so nasadi medonosnih rastlin, na Račjem otoku pa je biotop za ptice in race. Cvetoči travnik predstavlja odprto travnato površino. Park ni klasičen okrasni park, ampak zajema tudi travniške in barjanske rastline ter poudari travniško mejico kot pomemben ekosistem.

V parku vas od začetka junija čaka nova foto točka – čudovito leseno srce. Občina se je namreč ponovno pridružila mednarodni pobudi Dobimo se na vrtovih, ki je po vsej Sloveniji povezala številne dogodke v naravi. Ob tej priložnosti so občane povabili v Park čutil, kjer je v popoldanskem času potekal poseben enodnevni dogodek Ujemi razgled skozi srce. Dogajanje se je začelo s predavanjem oftalmologinje prim. mag. Dragice Kosec o pomenu vida, svetlobe in zaznavanja sveta okoli nas. Program se je nadaljeval z raziskovanjem parka ter ustvarjalno delavnico likovnega društva.

Kot rečeno, je posebnost letošnjega dogodka lesena instalacija srca, postavljena v parku, ki bo obiskovalcem omogočila edinstveno doživetje in priložnost za spominsko fotografijo, ko lahko ujamete razgled skozi srce in ohranite trenutek v objemu narave. Dogodek je bil namenjen druženju, ustvarjanju in doživljanju narave z vsemi čutili.

Park je razdeljen na več delov, vsak ima svoj pomen. FOTO: Jure Kotnik
Park je razdeljen na več delov, vsak ima svoj pomen. FOTO: Jure Kotnik

Zdaj so razpisali še fotografski natečaj za najboljšo fotografijo z leseno instalacijo srca. »Vabimo vas, da ga obiščete, ustvarite svojo najlepšo fotografijo in nam jo pošljete na uredništvo občinskega glasila Glasnik do 30. julija 2026. Naj bo romantična, družinska, zabavna ali povsem unikatna. Najboljša fotografija bo objavljena v naslednji številki Glasnika. Naj srce v Parku čutil postane vaše stičišče srčnih ljudi!« so še zapisali na Občini Škofljica.

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