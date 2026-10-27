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Park, v katerem živi ribniška zgodovina: zamislil si ga je pred 20 leti umrli Vlasto Kopač (FOTO)

Ribniški Park kulturnikov je eden bolj kakovostnih tovrstnih prostorov v Sloveniji.
Park kulturnikov je del ribniškega gradu. FOTO: Simona Fajfar

Park kulturnikov je del ribniškega gradu. FOTO: Simona Fajfar

Vlasto Kopač med gradnjo novega zavetišča pod Skuto FOTO: Wikipedija

Vlasto Kopač med gradnjo novega zavetišča pod Skuto FOTO: Wikipedija

65 obeležij pomembnih osebnosti s širšega območja Ribnice FOTO: Simona Fajfar

65 obeležij pomembnih osebnosti s širšega območja Ribnice FOTO: Simona Fajfar

Metod Mikuž, slovenski arhivar, duhovnik, politik, publicist, teolog in zgodovinar, ima kip v Parku kulturnikov. FOTO: Simona Fajfar

Metod Mikuž, slovenski arhivar, duhovnik, politik, publicist, teolog in zgodovinar, ima kip v Parku kulturnikov. FOTO: Simona Fajfar

Park je domišljen tako, da v resnici živi. FOTO: Simona Fajfar

Park je domišljen tako, da v resnici živi. FOTO: Simona Fajfar

Dr. Ivan Lovrenčič je ustanovitelj slovenskega lovskega društva in revije Lovec. FOTO: Simona Fajfar

Dr. Ivan Lovrenčič je ustanovitelj slovenskega lovskega društva in revije Lovec. FOTO: Simona Fajfar

Ignacij Merhar je organizator slovenskega gasilstva in začetnik gasilskega poveljevanja v slovenskem jeziku. FOTO: Simona Fajfar

Ignacij Merhar je organizator slovenskega gasilstva in začetnik gasilskega poveljevanja v slovenskem jeziku. FOTO: Simona Fajfar

Zadnji spomenik je bil postavljen leta 1986. FOTO: Simona Fajfar

Zadnji spomenik je bil postavljen leta 1986. FOTO: Simona Fajfar

Aleksandra Renčelj Škedelj, Domen Rus in Urška Suhadolc z ljubljanskega odseka Zavoda za varstvo kulturne dediščine so predstavili izjemnost Parka kulturnikov, ki je eden od prepoznavnih simbolov Ribnice. FOTO: Simona Fajfar

Aleksandra Renčelj Škedelj, Domen Rus in Urška Suhadolc z ljubljanskega odseka Zavoda za varstvo kulturne dediščine so predstavili izjemnost Parka kulturnikov, ki je eden od prepoznavnih simbolov Ribnice. FOTO: Simona Fajfar

Park kulturnikov je del ribniškega gradu. FOTO: Simona Fajfar
Vlasto Kopač med gradnjo novega zavetišča pod Skuto FOTO: Wikipedija
65 obeležij pomembnih osebnosti s širšega območja Ribnice FOTO: Simona Fajfar
Metod Mikuž, slovenski arhivar, duhovnik, politik, publicist, teolog in zgodovinar, ima kip v Parku kulturnikov. FOTO: Simona Fajfar
Park je domišljen tako, da v resnici živi. FOTO: Simona Fajfar
Dr. Ivan Lovrenčič je ustanovitelj slovenskega lovskega društva in revije Lovec. FOTO: Simona Fajfar
Ignacij Merhar je organizator slovenskega gasilstva in začetnik gasilskega poveljevanja v slovenskem jeziku. FOTO: Simona Fajfar
Zadnji spomenik je bil postavljen leta 1986. FOTO: Simona Fajfar
Aleksandra Renčelj Škedelj, Domen Rus in Urška Suhadolc z ljubljanskega odseka Zavoda za varstvo kulturne dediščine so predstavili izjemnost Parka kulturnikov, ki je eden od prepoznavnih simbolov Ribnice. FOTO: Simona Fajfar
Simona Fajfar
 27. 10. 2026 | 06:30
4:49
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Letos, ob dvajseti obletnici smrti vsestranskega Vlasta Kopača (1913–2006), ki si je zamislil Park kulturnikov, so v središču dežele suhe robe pripravili sprehod po tem dva hektarja velikem območju, kjer se Ribnica poklanja pomembnim osebnostim s širšega ribniškega območja. Sprehod so vodili strokovnjaki ljubljanske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine – Domen Rus, Aleksandra Renčelj Škedelj in Urška Suhadolc –, ki so tudi s predavanjem predstavili izjemnost tega prostora, enega od prepoznavnih simbolov Ribnice.

Krajinski arhitekt Domen Rus je že med sprehodom izpostavil premišljeno urejenost prostora znotraj zidov ribniškega gradu, kjer so prve tri kipe, ki upodabljajo skladatelja Jakoba Petelina Gallusa, jezikoslovca Stanislava Škrabca in slovstvenega in kulturnega zgodovinarja Ivana Prijatelja, pripravili že leta 1977.

65 obeležij pomembnih osebnosti s širšega območja Ribnice FOTO: Simona Fajfar
65 obeležij pomembnih osebnosti s širšega območja Ribnice FOTO: Simona Fajfar

Zdaj je v parku 65 obeležij pomembnih osebnosti s širšega območja Ribnice, to je iz občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Park je bil uradno odprt leta 1982 in po besedah strokovnjakov spada med ene najbolj kakovostnih povojnih preureditev, saj se v enem prostoru v plasteh skriva zgodovina tega območja od protiturških taborov naprej.

Da pa je park tak, kot je, gre zasluga Vlastu Kopaču, ki je bil vsestranska osebnost in izjemen ustvarjalec: risar, ilustrator, grafik, oblikovalec, publicist, kartograf, arhitekt, urbanist, konservator in strasten alpinist. Rodil se je v Žireh in se 1943 vpisal v Plečnikovo šolo risanja. »Jože Plečnik je kmalu prepoznal kvalitetno risanje Vlasta Kopača, tako da sta sodelovala pri urejanju pokopališča na Žalah in tudi pri drugih projektih,« je razložila etnologinja in kulturna antropologinja Aleksandra Renčelj Škedelj.

Druga svetovna vojna je prekinila to sodelovanje, saj so Kopača odpeljali v koncentracijsko taborišče Dachau, po čudežu je preživel. Na dachauskem procesu leta 1945 je bil obsojen na smrtno kazen, a so jo potem spremenili najprej v 20-letno in pozneje v 10-letno zaporno kazen. Med letoma 1948 in 1952 je zaprt. Kot bivši zapornik je imel težave z zaposlitvijo, potem pa je dobil zaposlitev pri spomeniškovarstveni službi v Ljubljani.

65 obeležij pomembnih osebnosti s širšega območja Ribnice FOTO: Simona Fajfar
65 obeležij pomembnih osebnosti s širšega območja Ribnice FOTO: Simona Fajfar

Sodeloval je s Plečnikom pri arhitekturni zasnovi ljubljanskih zapornic, kasneje pa je načrtoval 120 spomenikov narodnoosvobodilni vojni. Sodeloval je pri prenovah številnih gradov in risal načrte srednjeveških stavb, cerkva, planin ter starih mestnih jeder. Celostno je oblikoval Pot spominov in tovarištva, 32,5 kilometra dolgo pot okrog Ljubljane, ki je speljana po trasi bodeče žice, s katero so najprej Italijani, potem pa še Nemci med 2. svetovno vojno, to je med 23. februarjem 1942 in 26. majem 1945, okupirali mesto. Vlasto Kopač si je ob poti zamislil 102 spominska kamna na mestih, kjer so bili bunkerji, in 6 večjih spomenikov na mestih, kjer pot sekajo mestne vpadnice.

Park je domišljen tako, da v resnici živi. FOTO: Simona Fajfar
Park je domišljen tako, da v resnici živi. FOTO: Simona Fajfar

Najbolj pa ga je zaznamoval projekt Velike planine, ki jo je spoznal že leta 1935, ko je bil tam pomagač pastirja. »Zaljubil se je v Veliko planino, v ljudi, kulturo in v vse, kar je bilo povezano z življenjem v planinah,« je razložila Aleksandra Renčelj Škedelj. Brez Vlasta Kopača Velika Planina ne bi bila to, kar je danes, skorajda zagotovo pa se ne bi ohranili trniči, vrsta trdega sira prepoznavne oblike, ki so ga stoletja izdelovali pastirji na Veliki planini, Mali planini in Gojški planini.

»Presenetljiva je vsestranskost Vlasta Kopača,« je poudarila tudi Urška Suhadolc, ki je opozorila, da je tudi v ribniškem Parku kulturnikov videti njegovo zavzetost, da je vseskozi povezoval kulturno in naravno dediščino. Tako niti drevesa, ki rastejo v Parku kulturnikov, niso izbrana naključno, ampak s premislekom.

Aleksandra Renčelj Škedelj, Domen Rus in Urška Suhadolc z ljubljanskega odseka Zavoda za varstvo kulturne dediščine so predstavili izjemnost Parka kulturnikov, ki je eden od prepoznavnih simbolov Ribnice. FOTO: Simona Fajfar
Aleksandra Renčelj Škedelj, Domen Rus in Urška Suhadolc z ljubljanskega odseka Zavoda za varstvo kulturne dediščine so predstavili izjemnost Parka kulturnikov, ki je eden od prepoznavnih simbolov Ribnice. FOTO: Simona Fajfar

V Parku kulturnikov so zadnji spomenik postavili leta 1986. Po mnenju strokovnjakov je ta spominski prostor po več kot 40 letih v dokaj dobrem stanju, saj redno popravljajo poškodovane spomenike in skrbijo zanj kot celoto. Vendar je potrebna nadgradnja parka oziroma vsebinski razvoj, kje postaviti nove spomenike, za kar se zavzemajo v vseh treh občinah. Komisija bo proučila predloge, s katerimi bi park celovito posodobili, tako da bi ohranili izvorno delo Vlasta Kopača, a bi mu vdihnili novo vsebino, primerno sodobnim muzejskim in konservatorskim standardom.

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