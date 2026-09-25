Park vojaške zgodovine: 20 let navduševanja nad orožjem in zgodovino

Konec tedna je bila Pivka tri dni v znamenju spomina in praznovanja. Park vojaške zgodovine je z osrednjim dogodkom ZgodoVikend praznoval 20-letnico delovanja, slavju pa je dodatni pomen dala še ena obletnica, 35 let od osamosvojitve Slovenije. Povezava obeh jubilejev ni naključna: ohranjanje spomina na vojno za Slovenijo leta 1991 je od nekdaj temeljno poslanstvo parka.

Od svaruna do Enigme

Tradicionalna Vestirnga je najprej popeljala vojaške obveznike letnika 2008 na okrašenih nabornih vozovih, kar je bilo hkrati simboličen uvod v praznovanje. Sobota je bila namenjena tistim, ki jih zanima zgodovina od blizu – ponudila je pohod na Primož. Vrh nad Pivko je visok 718 metrov, na njem je podzemna topniška utrdba Alpskega zidu, ki jo je italijanska vojska zgradila v 30. letih 20. stoletja. Park jo opisuje kot eno ključnih utrdb skupine okoli Pivke. Poleg tega so pripravili strokovna vodenja po zbirkah ter delavnice za otroke, medtem ko so v sosednji Vojašnici Stanislava Požarja obiskovalci lahko doživeli vožnjo s tankom M-84.

Ohranjanje spomina na vojno za Slovenijo leta 1991 je temeljno poslanstvo parka.

Osrednji dogodek je potekal v nedeljo, ko so v parku obiskovalcem predstavili sodobne obrambne in reševalne zmogljivosti. Med vozili je bilo mogoče videti oklepnike svarun, valuk in perun, specialno vozilo za zaščito pred minami, tank M-84 ter havbico kalibra 155 milimetrov, poleg tega pa še nujno vojaško reševalno vozilo in hummer. Nad prizoriščem je poletelo letalo pilatus PC-9M, na tleh pa je pozornost pritegnila predstavitev 17. bataljona vojaške policije Slovenske vojske. Dogodku je prisostvoval tudi obrambni minister Valentin Hajdinjak.

Vojska ta dan ni bila edina v ospredju. Svoje delo in opremo so predstavili tudi gasilci iz Postojne in Košane, Društvo gasilcev starodobnikov PGD Studeno, vodniki reševalnih psov, gorski reševalci Gorske reševalne službe Ljubljana in policija. Na stojnici postanivojak.si so obiskovalci izvedeli več o možnostih za vključitev v Slovensko vojsko, med drugim o zaposlitvi, prostovoljnem služenju vojaškega roka, vojaških taborih in štipendijah.

Obiskovalci so si lahko ogledali helikopter bell 206 B3 JetRagner. FOTO: Robert Cotič

Med sodobnim orožjem in tehniko v parku vrsto let izstopa eksponat diverzantske podmornice P-913 Zeta. V Pivko je prispela aprila 2011 kot darilo Črne gore, potem ko si je za njen prihod več let prizadevalo društvo nekdanjih slovenskih podmorničarjev. Gre za eno izmed šestih diverzantskih podmornic nekdanje jugoslovanske vojne mornarice, ki so jih poimenovali po rekah iz posameznih republik nekdanje SFRJ – Tisa, Una, Zeta, Soča, Kupa oziroma Kolpa in Vardar. Zeta je tako dobila ime po črnogorski reki. Med drugimi eksponati so še nemški šifrirni stroj Enigma, simulator letenja z letalom MiG-21bis in vojaška lokomotiva iz druge svetovne vojne, del ponudbe pa je tudi podzemna topniška utrdba na Primožu z 481 metri utrjenih rovov, ki jo je italijanska vojska zgradila v času med svetovnima vojnama ob nekdanji rapalski meji.

Skromni začetki

Zgodba parka se je začela skromno, leta 2006, ko je v prostorih opuščene vojašnice, ki jo je Kraljevina Italija zgradila okoli leta 1930 za potrebe utrjevanja rapalske meje in je bila med letoma 1945 in 1991 v uporabi Jugoslovanske ljudske armade, zaživel prvi paviljon s tankovsko-artilerijsko zbirko. V dveh desetletjih je iz te začetne zbirke zrasel največji muzejski kompleks v Sloveniji – prostor, ki danes obiskovalcem pripoveduje zgodbo nastanka slovenske države in vojne za njeno samostojnost leta 1991. Leta 2021 je park dobil tudi pooblastilo za opravljanje državne muzejske javne službe na področju vojaške premične in nesnovne kulturne dediščine širšega pomena na območju Republike Slovenije.

Podmornica P-913 Zeta FOTO: Arhiv Pvz

Direktor parka Janko Boštjančič je uspeh pripisal predvsem entuziazmu ekipe, podpori lokalne skupnosti ter zglednemu sodelovanju z ministrstvom za obrambo in drugimi pristojnimi državnimi organi. Minister Hajdinjak mu je ob jubileju čestital in poudaril, da je iz nekdanje vojašnice v dveh desetletjih nastal največji muzejski kompleks v Sloveniji, ki ga danes poznajo daleč zunaj Pivke in tudi v tujini. Med letošnjimi pridobitvami je posebej omenil spomenik generalu Rudolfu Maistru v sedlu, za katerega je dejal, da je v parku našel odlično mesto.

Rdeča nit tridnevne prireditve je bila oprema: naj bo še tako sodobna, sama po sebi ne pomeni ničesar. Za njo vedno stojijo ljudje – njihovo znanje, izurjenost in pripravljenost, da priskočijo na pomoč, ko je to najbolj potrebno.