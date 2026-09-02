Parkiranje bo tukaj do konca leta brezplačno

Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Od včeraj so obiskovalcem na voljo nova parkirna mesta, urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Do konca leta bodo brezplačna. Parkiranje na vrhu najvišjega slovenskega cestnega prelaza (1611 metrov nadmorske višine) letos poleti ni bilo mogoče, saj so se gradbena dela za rekonstrukcijo ceste in ureditev parkirišč, ki bi morala biti končana spomladi, zavlekla.

Parkirišč je v skladu z naravovarstvenimi zahtevami za dve tretjini manj kot pred rekonstrukcijo.

Zdaj je na vrhu prelaza urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, tri za invalide, 24 za motorna kolesa, dve za avtobuse in osem za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Do konca leta bodo brezplačna. Parkirišč je v skladu z naravovarstvenimi zahtevami za dve tretjini manj, kot jih je bilo pred rekonstrukcijo, in to za vse obiskovalce seveda ne bo dovolj. Zasedenost bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na kranjskogorski in trentarski strani, kar naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Prikaz zasedenosti se nanaša izključno na javna parkirišča na vrhu prelaza in ne vključuje parkirišč pri zasebnih gorskih kočah.

Pred zapornicama se cesta razširi na dva prometna pasova. Desni bo namenjen obiskovalcem, ki želijo parkirati na vrhu prelaza. Na zapornici bodo prevzeli parkirni listek, vstop pa bo omogočen le, dokler bodo na voljo prosti parkirni prostori. Levi prometni pas bo namenjen vsem drugim uporabnikom, ki bodo pot nadaljevali čez prelaz oziroma do drugih urejenih parkirišč in destinacij ob Vršiški cesti.

Obračališče

Zapornici sta postavljeni na kranjskogorski strani za jezerom Jasna in na trentarski strani pred odcepom za izvir Soče.«Pred zapornicama na obeh straneh prelaza je urejeno obračališče, ki bo voznikom omogočalo varno spremembo smeri vožnje, kadar bodo parkirišča na vrhu polno zasedena ali bo na desnem prometnem pasu nastala daljša kolona,« so zapisali na direkciji. Če bo kolona za parkiranje segala do tam, kjer se desni pas loči od glavnega prometnega pasu, se nova vozila ne bodo smela ustavljati na levem tranzitnem pasu. Vozniki bodo v tem primeru lahko uporabili obračališče ali pa nadaljevali vožnjo čez prelaz brez možnosti parkiranja na vrhu, so pojasnili. Ob koncih tedna bodo na območju zapornic in na vrhu prelaza reditelji, ki bodo pomagali pri uporabi novega sistema ter sodelovali pri urejanju prometa.

Zapornici sta za jezerom Jasna in pred odcepom za izvir Soče.

Pri delovanju sistema je še nekaj odprtih vprašanj in nejasnosti. Prikazoval bo denimo samo zasedenost parkirnih mest na vrhu prelaza in obiskovalci ne bodo vedeli, ali so prosta pri kočah. Nekatere rešitve bo tako še treba najti, je pojasnil vodja oddelka za prostor v javnem zavodu Triglavski narodni park Aleš Zdešar. »Že zdaj vemo, da sistem ne bo optimalen ali idealen, ampak ne gre obupati, Vršič ga nujno potrebuje,« je poudaril Zdešar. Kot je opozoril, vozila preprosto ne morejo biti parkirana v dvokilometrski koloni na cesti. To namreč vodi v kaos, ki ne povzroča le prometnih zamaškov, temveč lahko tudi hude prometne nesreče.