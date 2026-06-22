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Partizanskih borcev ne bo, Kacin (v novi službi pri Janši) pa: »Dobrodošli vsi, ki jim je Slovenija intimna opcija«

Spet drama zaradi proslave!
Vodja državnih proslav Jelko Kacin pravi, da so vsi, »ki jim je Slovenija intimna opcija«, zaželeni na državni proslavi. FOTO:Leon Vidic, Delo/Arhiv/Delo UI 

Vodja državnih proslav Jelko Kacin pravi, da so vsi, »ki jim je Slovenija intimna opcija«, zaželeni na državni proslavi. FOTO:Leon Vidic, Delo/Arhiv/Delo UI 

Vodja državnih proslav Jelko Kacin pravi, da so vsi, »ki jim je Slovenija intimna opcija«, zaželeni na državni proslavi. FOTO:Leon Vidic, Delo/Arhiv/Delo UI

Vodja državnih proslav Jelko Kacin pravi, da so vsi, »ki jim je Slovenija intimna opcija«, zaželeni na državni proslavi. FOTO:Leon Vidic, Delo/Arhiv/Delo UI

Takšnih praporščakov na proslavi ob dnevu državnosti ne boste videli. FOTO: Arhiv Sn

Takšnih praporščakov na proslavi ob dnevu državnosti ne boste videli. FOTO: Arhiv Sn

Jelko Kacin. FOTO: Leon Vidic, Delo

Jelko Kacin. FOTO: Leon Vidic, Delo

Vodja državnih proslav Jelko Kacin pravi, da so vsi, »ki jim je Slovenija intimna opcija«, zaželeni na državni proslavi. FOTO:Leon Vidic, Delo/Arhiv/Delo UI 
Vodja državnih proslav Jelko Kacin pravi, da so vsi, »ki jim je Slovenija intimna opcija«, zaželeni na državni proslavi. FOTO:Leon Vidic, Delo/Arhiv/Delo UI
Takšnih praporščakov na proslavi ob dnevu državnosti ne boste videli. FOTO: Arhiv Sn
Jelko Kacin. FOTO: Leon Vidic, Delo
M. U.
 22. 6. 2026 | 14:46
 22. 6. 2026 | 15:14
2:15
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V ZZB NOB Slovenije in Društvu TIGR Primorske se ne bodo udeležili proslave ob dnevu državnosti, saj je protokol RS v vabilu zapisal, da morajo imeti praporji ali zastave na vrhu droga grb Republike Slovenije. Vodja državnih proslav Jelko Kacin je medtem za STA pojasnil, da so vsi, »ki jim je Slovenija intimna opcija«, zaželeni.

Že leta 2012 so na osrednjo državno proslavo ob dnevu državnosti vladni organizatorji »pozabili« povabiti praporščake Zveze združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB. 

»Praporji so zelo zaželeni na tej slovesnosti. Verjamem, da se bo v teku današnjega dne razčistilo vse dvome, ki jih morda nekateri imajo, ker so preveč črkobralsko brali,« je dejal predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve Kacin.

Jelko Kacin. FOTO: Leon Vidic, Delo
Jelko Kacin. FOTO: Leon Vidic, Delo

So izključili pomemben del zgodovinske dediščine slovenskega naroda?

V Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZZB NOB) Slovenije, kjer imajo na vrhu droga peterokrako zvezdo, menijo, da so pri protokolu z zahtevo v vabilu izključili pomemben del zgodovinske dediščine slovenskega naroda.

Že prej zaplet o tem, kdo bo govorec

Na državni proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Janez Janša, kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca.

»Narodnoosvobodilni boj je bil eden od ključnih temeljev razvoja slovenske državnosti, zato njegovi simboli sodijo tudi na državno proslavo,« so zapisali v sporočilu za javnost. Ogorčeni so tudi v Društvu TIGR Primorske, kjer so poudarili, da zahteva v vabilu ni pravno utemeljena. Menijo, da so z njo posegli v pravico domoljubnih in zgodovinsko uveljavljenih organizacij do udeležbe na državnih slovesnostih. »Izključitev praporja društva, ki zastopa in vzdržuje živo vez med matično domovino in zamejskim slovenstvom, iz sodelovanja na osrednji državni proslavi razumemo kot kršitev te ustavne zaveze, ki je v društvu ena od osnovnih ciljev in načel delovanja,« so poudarili.

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državna proslavadan državnostiZZB NOBproslavaDruštvo TIGR PrimorskeJelko Kacin
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