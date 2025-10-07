  • Delo d.o.o.
STRAŠNA MOČ NARAVE

Patrik Jagunić, ki je preživel sedem ur pod plazom, o tragediji pod Toscem: »Ko imaš izkušnjo s plazom ...«

Poudarja, da je med nesrečama veliko razlik in da je sam imel izjemno srečo.
»Ponesrečeni pod Toscem so bili v povsem drugačnih okoliščinah,« pravi Patrik Jagunić. FOTO: Grega Kališnik
»Ponesrečeni pod Toscem so bili v povsem drugačnih okoliščinah,« pravi Patrik Jagunić. FOTO: Grega Kališnik
N. P.
 7. 10. 2025 | 15:48
 7. 10. 2025 | 15:49
4:48
Kot smo poročali, je konec tedna v Julijskih Alpah pod vrhom Tosca snežni plaz terjal tri življenja. Podobno nevarnim razmeram je marca letos ušel slovenski planinec Patrik Jagunić, ki je na severu Norveške pod snežnim plazom preživel neverjetnih sedem ur.

»V trenutku jih je pokopal sneg!« Preživeli opisali grozljive trenutke pod Toscem

39-letni Postojnčan se je s prijatelji marca odpravil na odpravo v Lingenške Alpe. Tretji dan je bilo razglašeno visoko plazovno tveganje, zato sta se z izkušenim soplezalcem odločila za ledno plezanje, medtem ko je tretja članica ostala nižje. Med vračanjem proti avtomobilu je območje zajel plaz.

Jagunića je silovit snežni tok potegnil vase: »Kot bi se za mano odprla črna luknja. To te posesa,« je pozneje pripovedoval. V zadnjem hipu je dvignil roko, da bi ga reševalci lahko lažje našli, nato pa ga je snežna gmota zagrnila v celoti. Ujel se je v zračni žep – majhen prostor pred obrazom, ki mu je omogočal dihanje in reševanje.

Snežni plaz zasul tri naše turne smučarje: Patrika po sedmih urah našel pes Whisky

»Moja nesreča je bila splet mnogih srečnih okoliščin, ki jih umrli v nesreči pod Toscem žal niso imeli,« je v torek povedal za Slovenske novice. »Ko sem izvedel za plaz, so mi misli, seveda odtavale k izkušnji izpred približno pol leta. Sprva sem razmišljal o tehničnih vidikih nesreče, nato pa predvsem o občutkih, s katerimi so bili soočeni zasuti – občutkih, ki sem jih deloma spoznal tudi sam.« Ko je izvedel, da nihče od zasutih ni preživel, ga je novica močno pretresla.

Drugačna nadmorska višina, teren, pogoji ...

Poudarja, da je med nesrečama veliko razlik in da je sam imel izjemno srečo: »Od mesta plazu, razsodnosti svojega soplezalca in prijateljev, ki so bili z menoj, do vremenskega okna, ki je reševalcem omogočilo reševanje,« našteva. »Ponesrečeni pod Toscem pa so bili v povsem drugačnih okoliščinah: drugačna nadmorska višina, teren, vremenski pogoji, čas …« 

Priznal je, da so njegove misli takoj odtavale k njihovim družinam. »Po svoji izkušnji vem, kako težko je svojcem, ko se njihovi bližnji znajdejo v takšni situaciji, koliko negotovosti, žalosti in neodgovorjenih vprašanj jih spremlja,« je stvaren. »Moje iskreno sožalje vsem, ki jih je ta tragedija prizadela.«

Reševalna akcija na Toscu, 5. 10. 2025. FOTO: Grzs/grs Bohinj 
Reševalna akcija na Toscu, 5. 10. 2025. FOTO: Grzs/grs Bohinj 

Dodal je, da ob takšnih novicah vedno znova občuti tudi veliko spoštovanja in hvaležnosti do gorskih reševalcev. »V zahtevnih razmerah nesebično tvegajo svoja življenja,« je pojasnil in razkril, da po izkušnji s plazom takšne novice doživlja bolj osebno. »Lažje razumeš okoliščine, odločitve in tudi čustva, ki spremljajo tovrstne dogodke. A hkrati se zaveš, kako tanka je meja med srečo in tragedijo,« je še povedal.

»Če mene ne bo, kdo bo popravil ketno na kolesu moje hčerke«

Ko je bil sam ujet pod snegom, je spomladi povedal za Delo, je misli usmeril v preživetje in v družino. Njegova prva misel je bila na tri hčerke, stare 14, 13 in 8 let. »Če mene ne bo več, kdo bo najmlajši popravil ketno, ko pade dol? Kdo bo starejšo peljal prvi dan v srednjo šolo?« je razmišljal v teh nepopisno težkih trenutkih.

Navdih je našel celo v filmu Kaznilnica odrešitve, so aprila pisali v Delu, kjer glavni junak vsak dan počasi praska zid za plakatom pin-up dekleta. Tudi on je začel »praskati« sneg milimeter za milimetrom, najprej s prsti, nato z walkie-talkiejem, da bi okrepil svoj zračni prostor in dosegel telefon, spravljen v notranjem žepu.

Tako si je postopno osvobodil roko ter dosegel telefon. Ko je okoli 21.50 poklical prijatelje in sporočil svojo lokacijo, so bili vsi močno presenečeni. Iskanje so namreč že prekinili, saj nihče ni verjel, da je po tolikšnem času še živ.

Izjemen primer v zgodovini

Strokovnjaki so njegovo preživetje označili kot skoraj edinstveno. »Ljudje, ki jih zasuje plaz, se običajno zadušijo v desetih minutah. Sedem ur je izjemen primer,« je za norveške medije povedal raziskovalec Audun Hetland. Tudi župan Lyngna je govoril o čudežu.

Snežni plazovi so nepredvidljivi in pogosto smrtonosni, tudi za najbolj izkušene gornike, saj o življenju in smrti odločajo sekunde. Jagunić je imel srečo. Trojica pod Toscem pa bo ostala večni opomnik o strahoviti moči narave, ki ji včasih ne more kljubovati niti najbolj pripravljen planinec.

snegplazgorezimaNorveškaAlpereševanjealpinizemsmrtToscPatrik Jagunič
