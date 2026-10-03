Patrik zapustil Gorenjsko in zaročenko in odšel v Dubaj: zdaj ima posebno nalogo pri policiji (FOTO)

VELIK USPEH

Patrik Štefelin je iz gasilca postal trener ekipe, ki se meri z najboljšimi na svetu.

Ko je Patrik Štefelin leta 2024 v Sloveniji organiziral šesttedenski pripravljalni tabor za člane reševalne ekipe dubajske policije, si verjetno ni predstavljal, da bo čez nekaj mesecev kovčke dejansko pripravljal za selitev v Dubaj. Danes, pri komaj 26 letih, tam trenira sedem do deset članov reševalne ekipe in jih pripravlja na mednarodna tekmovanja. Njegova pot se je začela precej bolj skromno – v naselju Zgoša pri Radovljici. Štefelin je bil prostovoljni gasilec, na strokovni šoli pa se je izobraževal za športnega trenerja. Praktične izkušnje iz gasilstva in znanje športnega treniranja so ...