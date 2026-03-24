Pavel Rupar je na družbenem omrežju Facebook naznanil, da se poslavlja kot predsednik stranke Glas upokojencev in da bo stranka prenehala delo. Odločitev je naznanil po volitvah, na katerih niso prejeli niti pol odstotka glasov. Volivcem in upokojencem je očital nehvaležnost in jim sporočil, da ga njihovi problemi ne zanimajo več.

V objavi je zapisal, da so v stranki sklenili, da prenehajo delo in boj za pokojnine, božičnice in poprave krivic.

Zapis Pavla Ruparja

Dan po odločitvi je mimo, prespali smo šok.. Napore in gromozansko delo za upokojene, pokojnine, popravo krivic, revščino,invalide, 20 protestnih shodov, stotisoče kilometrov, denarja, nešteto objav in pogovorov, ki jih niste cenili, niste nagradili.. Nič ni bilo vredno!

Razočarani nismo, v življenju sem Slovence dodobra spoznal, vrednote so že zdavnaj splahnele, besede prosim in hvala najbrž uporabljam samo še jaz..

Danes se poslavljam od vas kot predsednik stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja! Od danes naprej ne obstajam več! Sklenili smo, da prenehamo z delom in bojem za majhne pokojnine, božičnice, poprave krivic.. Vsaj jaz se tega ne grem več! Načrte za gradnjo dveh Hospicev sem umaknili, namesto v Sloveniji jih bom gradili v Bosni v, Međugorju, tam so ljudje še hvaležni!

Z nami bodo šli prelepi spomini protestnih shodov, prijateljstva in izkušnje, srčne borbe za vas vse in grenak priokus, ki ste ga nam podarili za vse življenje! Bog že ve, kaj je prav, sprejemam vse z dobro voljo!

Tako.. Ostanite zdravi, želim vam vse dobro! Prosim vas, ne kontaktirajte me več, vaši problemi in težave, krivice in prošnje me ne zanimajo več, delal bom le s tistimi, ki znajo na koncu reči hvala.. Za vse ostale pa imate sedaj tiste, ki ste jih nagradili za nič dela, za obljube in laži!

Vesel sem, ker bom končno veliko več z Bebo, z vnuki.. Ker bom zopet skrbel zase in ne za druge nehvaležne.. Ponosen na svoje poslanstvo vam vzklikam: OSTANITE ZDRAVI, NAJ ŽIVI SLOVENIJA! Nekoč je obstajal Rupar..