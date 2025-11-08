  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OHRANJA SPOMIN

Pavle postavil križ v zahvalo vodi, ki mu je rešila življenje (FOTO)

Podrti križ je dve leti ležal na tleh, poraščen z mahom. Franc Mršnik je poprijel za orodje in postavil novega.
Vedno gorijo sveče. FOTO: Milan Glavonjić

Vedno gorijo sveče. FOTO: Milan Glavonjić

Zbrani ob križu, ki jim daje smisel. FOTO: Milan Glavonjić

Zbrani ob križu, ki jim daje smisel. FOTO: Milan Glavonjić

Župnik Dobrovoljc ter Marija in Franc Mršnik FOTO: Milan Glavonjić

Župnik Dobrovoljc ter Marija in Franc Mršnik FOTO: Milan Glavonjić

Pod križem curlja blagodejna voda. FOTO: Milan Glavonjić

Pod križem curlja blagodejna voda. FOTO: Milan Glavonjić

Smreka je padla po sredini. FOTO: Milan Glavonjić

Smreka je padla po sredini. FOTO: Milan Glavonjić

Franc ob prejšnjem znamenju FOTO: Milan Glavonjić

Franc ob prejšnjem znamenju FOTO: Milan Glavonjić

Blagoslovil je župnik Dobrovoljc. FOTO: Milan Glavonjić

Blagoslovil je župnik Dobrovoljc. FOTO: Milan Glavonjić

Vedno gorijo sveče. FOTO: Milan Glavonjić
Zbrani ob križu, ki jim daje smisel. FOTO: Milan Glavonjić
Župnik Dobrovoljc ter Marija in Franc Mršnik FOTO: Milan Glavonjić
Pod križem curlja blagodejna voda. FOTO: Milan Glavonjić
Smreka je padla po sredini. FOTO: Milan Glavonjić
Franc ob prejšnjem znamenju FOTO: Milan Glavonjić
Blagoslovil je župnik Dobrovoljc. FOTO: Milan Glavonjić
Milan Glavonjić
 8. 11. 2025 | 15:15
5:07
A+A-

Nad studencem pitne vode v gozdu pod Zadoljem je Pavle Andoljšek iz Nemške vasi po vrnitvi iz Kanade, kjer so ga ob ogledu mojstrovin v osrčju indijanskih parkov pritegnile mojstrovine v lesu, dal postaviti velik križ iz hrastovega lesa v zahvalo bližnji izvirski vodi, ki mu je hudo bolnemu nekoč rešila življenje, je bil prepričan.

Križ se je pod težo ledenega oklepa, žleda, zgrudil februarja 2014. Dve leti je ležal na tleh, poraščen z mahom. Še pred tem je Pavle umrl. Aprila 2016 je Franc Mršnik, ko sta z Marijo praznovala 40 let skupnega življenja, povedal, da bo križ, visok 280 in širok 230 centimetrov, postavil nazaj. Vzel je orodje, kramp in lopato ter izkopal 80 centimetrov globoko jamo.

Ohranja spomin

Leseno gmoto, težko več kot sto kilogramov, s strehico in posvetilom križu in vodi, ki je postavljeno v posebnem predalu, je z zadnjimi močmi vzdignil in jo čudežno premaknil tri metre stran. Ko se je nanjo naslonil, je zašepetal: »Ljuba Marija, kako te bom postavil, ko pa si tako težka.«

Na ta dan vsakič ob križu, na katerega je kasneje dal postaviti strehico, prinese šopek rož in prižge svečo. Zajame vodo, očisti okolico in se zahvali stvarniku. Tako je bilo vse do 25. julija letos, ko je močan veter podrl stari, Andoljškov križ. »Najprej se mi ni zdelo, da bi bilo lahko kaj hudega, a ko sem po nekaj dneh prišel pogledat, sem videl, da je smreka padla naravnost nanj. Vse je bilo polomljeno – celo glava Kristusa.« Ostanke križa je pobral in vzel domov. »Kar se je dalo rešiti, sem pospravil. Ostalo je ležalo pod smreko in bilo zdrobljeno. Takrat sem si rekel: 'drugega ni, kot da spet postavim novega.'«

Takrat sem si rekel: ‘drugega ni, kot da spet postavim novega.’

Ker je bil križ postavljen na gozdnem zemljišču, se je moral posvetovati z lastnico in gozdarjem. Ko je prejel dovoljenje, se je lotil dela. »Novi križ je popolnoma drugačen – vse je novo, tudi kritina. Križ sem dobil od Ilca iz Goriče vasi, doma pa sem ga postavil na tramove. Za streho je poskrbel klepar Franci, ki je križ, približno enakih dimenzij kot prejšnji, pripeljal od doma in pomagal pri postavitvi. Zdaj stoji trdno, nekoliko umaknjen od ceste, a še vedno lahko vsak pride do njega,« Franc nanj pokaže.

Okolica je tlakovana s kamni, ki sta jih s soprogo prinesla ali valila iz bližnjega potoka, dan pred blagoslovom pa sta podest pod križem oblekla z mahom. Ob njem gori svečka, Franc upa, da za vedno, ki opominja na obnovo in ohranja spomin na preteklost ter seveda Francijevo spisano spoved o pomembnosti znamenja zanj in ženo ter vse ljudi. Pri obnovi so upoštevali vse praktične vidike: poskrbeli so za stabilnost in dostop do zajetja studenca, ki ga je Pavle obzidal in iz katerega voda, speljana po ceveh, tudi ob velikih sušah še vedno teče.

Pomembni obletnici

Na vprašanje, zakaj ga je obnova križa tako pritegnila, Franc odgovori tiho in preprosto. »Prihodnje leto bova z Marijo praznovala 50 let zakona. In še en jubilej. Pol stoletja je minilo, odkar sem zadnjič prižgal, potegnil tri ali štiri dime in prelomil. Nikoli več,« je bil odločen.

73

TISOČ EVROV bi šlo v dim.

Ni šlo le za korak k boljšemu zdravju, temveč tudi k pametnejši porabi, še pristavi. Ob tem mejniku je Franc naredil, kar si upa le redkokdo – natančno je preračunal, koliko je v tem času prihranil. Pri svojih takratnih 25 letih je pokadil približno en zavojček na dan. Če bi to počel še naprej, bi mu škatlica vsak dan praznila denarnico. A odločil se je drugače. V petih desetletjih se je svet precej spremenil – predvsem cene tobačnih izdelkov. Franc je po današnjih cenah izračunal: če bi vsak dan kupil škatlico cigaret po povprečni ceni štiri evre, bi to pomenilo 1460 evrov na leto. V petdesetih letih bi tako za cigarete zapravil kar 73.048 evrov. »Ja, toliko denarja bi šlo v dim,« je izračunal.

Danes se z veseljem pošali, da si je s tem denarjem nekadilsko zaslužil skoraj polovico hiše. »Zagotovo bova z Marijo utrinek s skupnega potovanja skozi življenje posvetila tudi zadoljskemu križu, za katerega upam, da ne bo več usodna nobena ujma,« je povzel besede upokojenega župnika Antona Dobrovoljca iz Ribnice, ki je križ ob navzočnosti deset vaščanov tudi blagoslovil.

Zbrani ob križu, ki jim daje smisel. FOTO: Milan Glavonjić
Zbrani ob križu, ki jim daje smisel. FOTO: Milan Glavonjić

Župnik Dobrovoljc ter Marija in Franc Mršnik FOTO: Milan Glavonjić
Župnik Dobrovoljc ter Marija in Franc Mršnik FOTO: Milan Glavonjić

Pod križem curlja blagodejna voda. FOTO: Milan Glavonjić
Pod križem curlja blagodejna voda. FOTO: Milan Glavonjić

Smreka je padla po sredini. FOTO: Milan Glavonjić
Smreka je padla po sredini. FOTO: Milan Glavonjić

Franc ob prejšnjem znamenju FOTO: Milan Glavonjić
Franc ob prejšnjem znamenju FOTO: Milan Glavonjić

Blagoslovil je župnik Dobrovoljc. FOTO: Milan Glavonjić
Blagoslovil je župnik Dobrovoljc. FOTO: Milan Glavonjić

Več iz teme

križobnovaRibnicavodaizvir
ZADNJE NOVICE
15:47
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
JAVNI RED IN MIR

Moški in ženska v bifeju glasno pela, on si je sezul čevlje, dobila sta globo: »Širil se je neznosen smrad«

Občinsko sodišče v Đakovu ju je spoznalo za kriva in jima prisodilo skupno 400 evrov globe
8. 11. 2025 | 15:47
15:15
Novice  |  Slovenija
OHRANJA SPOMIN

Pavle postavil križ v zahvalo vodi, ki mu je rešila življenje (FOTO)

Podrti križ je dve leti ležal na tleh, poraščen z mahom. Franc Mršnik je poprijel za orodje in postavil novega.
8. 11. 2025 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O PIVSKEM TREBUŠČKU

Zakaj se moškim nabira trebušna maščoba in kako jo učinkovito stopiti

Raziskave kažejo, da lahko prekomerna maščoba v predelu trebuha poveča tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, demenco in vnetja v telesu.
Miroslav Cvjetičanin8. 11. 2025 | 15:00
14:30
Šport  |  Športni trači
POŠKODBA

Slovenska smučarka ima slabe novice: Z veliko žalostjo sporočam .... (VIDEO)

Spregovorila je o hudih bolečinah.
8. 11. 2025 | 14:30
14:10
Novice  |  Slovenija
KAKO POSTATI ROM?

Kako oblast določi, kdo je Rom? Upravna enota nam je pojasnila postopek

Da bi bil posameznik uradno priznan kot državljan Republike Slovenije, pripadnik romske skupnosti, mora zadovoljiti nekaj kriterijev. Za to potezo se odloči prostovoljno.
Nina Čakarić8. 11. 2025 | 14:10
13:40
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STAR JE BIL 75 LET

Umrl legendarni filmski režiser, med drugim znan po filmu James Bond

Družina je v izjavi sporočila, da je filmski ustvarjalec umrl mirno v svojem domu.
8. 11. 2025 | 13:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki