Pavle postavil križ v zahvalo vodi, ki mu je rešila življenje (FOTO)

Nad studencem pitne vode v gozdu pod Zadoljem je Pavle Andoljšek iz Nemške vasi po vrnitvi iz Kanade, kjer so ga ob ogledu mojstrovin v osrčju indijanskih parkov pritegnile mojstrovine v lesu, dal postaviti velik križ iz hrastovega lesa v zahvalo bližnji izvirski vodi, ki mu je hudo bolnemu nekoč rešila življenje, je bil prepričan.

Križ se je pod težo ledenega oklepa, žleda, zgrudil februarja 2014. Dve leti je ležal na tleh, poraščen z mahom. Še pred tem je Pavle umrl. Aprila 2016 je Franc Mršnik, ko sta z Marijo praznovala 40 let skupnega življenja, povedal, da bo križ, visok 280 in širok 230 centimetrov, postavil nazaj. Vzel je orodje, kramp in lopato ter izkopal 80 centimetrov globoko jamo.

Ohranja spomin

Leseno gmoto, težko več kot sto kilogramov, s strehico in posvetilom križu in vodi, ki je postavljeno v posebnem predalu, je z zadnjimi močmi vzdignil in jo čudežno premaknil tri metre stran. Ko se je nanjo naslonil, je zašepetal: »Ljuba Marija, kako te bom postavil, ko pa si tako težka.«

Na ta dan vsakič ob križu, na katerega je kasneje dal postaviti strehico, prinese šopek rož in prižge svečo. Zajame vodo, očisti okolico in se zahvali stvarniku. Tako je bilo vse do 25. julija letos, ko je močan veter podrl stari, Andoljškov križ. »Najprej se mi ni zdelo, da bi bilo lahko kaj hudega, a ko sem po nekaj dneh prišel pogledat, sem videl, da je smreka padla naravnost nanj. Vse je bilo polomljeno – celo glava Kristusa.« Ostanke križa je pobral in vzel domov. »Kar se je dalo rešiti, sem pospravil. Ostalo je ležalo pod smreko in bilo zdrobljeno. Takrat sem si rekel: 'drugega ni, kot da spet postavim novega.'«

Takrat sem si rekel: ‘drugega ni, kot da spet postavim novega.’

Ker je bil križ postavljen na gozdnem zemljišču, se je moral posvetovati z lastnico in gozdarjem. Ko je prejel dovoljenje, se je lotil dela. »Novi križ je popolnoma drugačen – vse je novo, tudi kritina. Križ sem dobil od Ilca iz Goriče vasi, doma pa sem ga postavil na tramove. Za streho je poskrbel klepar Franci, ki je križ, približno enakih dimenzij kot prejšnji, pripeljal od doma in pomagal pri postavitvi. Zdaj stoji trdno, nekoliko umaknjen od ceste, a še vedno lahko vsak pride do njega,« Franc nanj pokaže.

Okolica je tlakovana s kamni, ki sta jih s soprogo prinesla ali valila iz bližnjega potoka, dan pred blagoslovom pa sta podest pod križem oblekla z mahom. Ob njem gori svečka, Franc upa, da za vedno, ki opominja na obnovo in ohranja spomin na preteklost ter seveda Francijevo spisano spoved o pomembnosti znamenja zanj in ženo ter vse ljudi. Pri obnovi so upoštevali vse praktične vidike: poskrbeli so za stabilnost in dostop do zajetja studenca, ki ga je Pavle obzidal in iz katerega voda, speljana po ceveh, tudi ob velikih sušah še vedno teče.

Pomembni obletnici

Na vprašanje, zakaj ga je obnova križa tako pritegnila, Franc odgovori tiho in preprosto. »Prihodnje leto bova z Marijo praznovala 50 let zakona. In še en jubilej. Pol stoletja je minilo, odkar sem zadnjič prižgal, potegnil tri ali štiri dime in prelomil. Nikoli več,« je bil odločen.

73 TISOČ EVROV bi šlo v dim.

Ni šlo le za korak k boljšemu zdravju, temveč tudi k pametnejši porabi, še pristavi. Ob tem mejniku je Franc naredil, kar si upa le redkokdo – natančno je preračunal, koliko je v tem času prihranil. Pri svojih takratnih 25 letih je pokadil približno en zavojček na dan. Če bi to počel še naprej, bi mu škatlica vsak dan praznila denarnico. A odločil se je drugače. V petih desetletjih se je svet precej spremenil – predvsem cene tobačnih izdelkov. Franc je po današnjih cenah izračunal: če bi vsak dan kupil škatlico cigaret po povprečni ceni štiri evre, bi to pomenilo 1460 evrov na leto. V petdesetih letih bi tako za cigarete zapravil kar 73.048 evrov. »Ja, toliko denarja bi šlo v dim,« je izračunal.

Danes se z veseljem pošali, da si je s tem denarjem nekadilsko zaslužil skoraj polovico hiše. »Zagotovo bova z Marijo utrinek s skupnega potovanja skozi življenje posvetila tudi zadoljskemu križu, za katerega upam, da ne bo več usodna nobena ujma,« je povzel besede upokojenega župnika Antona Dobrovoljca iz Ribnice, ki je križ ob navzočnosti deset vaščanov tudi blagoslovil.

Zbrani ob križu, ki jim daje smisel. FOTO: Milan Glavonjić

Župnik Dobrovoljc ter Marija in Franc Mršnik FOTO: Milan Glavonjić

Pod križem curlja blagodejna voda. FOTO: Milan Glavonjić

Smreka je padla po sredini. FOTO: Milan Glavonjić

Franc ob prejšnjem znamenju FOTO: Milan Glavonjić