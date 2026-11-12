Pavletu Malnariču ukradli kar šest dragocenih harmonik: »To je morala biti zrežirana kraja« (FOTO)

Ljubitelje domače glasbe je v drugem tednu novembra prizadela novica o predrznem vlomu, v katerem so si nepridipravi prilastili izjemno dragocen glasbeni plen. Znani arhivist narodnozabavne glasbe Simon Golobič je na družbenih omrežjih delil klic na pomoč, potem ko je njegov dolgoletni prijatelj in nekdanji mentor Pavle Malnarič 2. novembra postal žrtev vlomilcev. Neznanci so mu iz stanovanjske hiše odnesli kar šest diatoničnih harmonik, ob čemer Golobič poudarja, da je prijateljeva duša popolnoma zlomljena. O Malnariču je med drugim zapisal, da ga je »kot prvi in edini s svojo srčnostjo in poznavanjem okužil z domačo glasbo«.

Oškodovanec je s tresočim glasom in opazno užaloščen za Slovenske novice razkril pretresljive podrobnosti dogodka. Prepričan je, da vlom ni bil naključen, saj so tatovi izkoristili ravno tisto uro in pol, ko je šel v trgovino. »To je morala biti zrežirana stvar, opazovana, vedelo se je, da imam harmonike in da sem se bavil s tem,« pravi oškodovanec, ki so mu lopovi v hišo vdrli skozi okno, prebili še zaklenjena vrata ter ob tem vse razdejali.

Prostor, Cis Fis H. FOTO: Facebook

Kot pojasnjuje, je bil že lani tarča vlomilcev, ki so mu takrat vlomili v garažo, zato je bil še posebej previden in je dragocenosti spravil na varno v spalnico, a kot se je kasneje izkazalo, niti tam, za zaklenjenimi vrati, niso bile varne. »Ukradli so mi za dušo najdražje stvari. Zame imajo neprecenljivo vrednost, tudi kot eksponati, saj to niso bile obrabljene stare harmonike, temveč dela najboljših mojstrov.« Na vprašanje o materialni vrednosti je skrušeno dejal: »Takšnim stvarem cena samo raste,« in dodal, da jih je sam zbiral za dušo, ne zaradi njihove finančne vrednosti.

V svojem okolišu Malnarič sicer opaža, da se ljudje zaradi številnih vlomov sploh ne počutijo več varne. Ob pogledu na opustošenje v lastni hiši je ostal povsem brez besed: »Ko sem zagledal to razdejanje, sem se samo za glavo prijel in rekel: nimamo več doma.«

Slak Zupan, Resona 12, C F B. FOTO: Facebook

Vse ljubitelje glasbe in širšo javnost zdaj tako Malnarič kot Golobič prosita za pomoč, če bi kdo kje zasledil, da se prodaja kateri od naslednjih ukradenih instrumentov:

Kač (rdeče barve), uglasitev C F B

Kač (črne barve), uglasitev Cis Fis H

Podgoršek, uglasitev B Es As

Prostor, uglasitev Cis Fis H

Slak Zupan, Resona 12, uglasitev C F B

Gornik (izdelal Tone Železnik), uglasitev Cis Fis H