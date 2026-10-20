Pazljivo! Če ste kupili to kavo, jo zavrzite

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila preko EU RASFF sistema obveščena, da so kavo z okusom karamele Perfetto Moka Caramello blagovne znamke Bialetti italijanskega proizvajalca Bialetti Industrie, v kateri je bila ugotovljena prekoračena mejna vrednost ohratoksina A, kupili prek spleta tudi potrošniki v Sloveniji.

Odpoklicana mleta kava z okusom karamele. FOTO: Bialetti Industrie

Serijska oznaka kave (250 g) je LC5 BD149T, rok uporabe pa do 29. maja 2027. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom svetuje, da živila ne zaužijejo, temveč ga zavržejo.