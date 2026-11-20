Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana je bilo danes še posebej ganljivo. Malo pred poldnevom je po treh letih v domovino svojih staršev znova prispel priljubljeni misijonar Pedro Opeka, ki svoje življenje posveča pomoči najrevnejšim na Madagaskarju. Ob prihodu so ga pričakali sorodniki, predstavniki Katoliške mladine in številni mediji. Njegove prve besede so bile polne čustev.

»Ko prihajam v Slovenijo, čutim slovenske korenine,« je po pristanku dejal Pedro Opeka, ki ni skrival veselja ob ponovnem srečanju z domačimi. Na letališču so mu pripravili prisrčen sprejem, predstavniki Katoliške mladine, ki organizira njegov tokratni obisk, pa so ga pozdravili s pesmijo Veš, o Marija.

Misijonar, ki že desetletja pomaga najrevnejšim prebivalcem Madagaskarja, se je v Slovenijo vrnil na povabilo Katoliške mladine ob 20. obletnici delovanja programa POTA.

Že konec tedna ga čakajo posebna srečanja

Pred Opeko so dnevi, polni dogodkov, srečanj in obiskov. Najprej se bo odpravil v župniji svojih staršev, kjer bo znova obhajal zlato mašo. V soboto popoldne bo maševal v Begunjah pri Cerknici, v nedeljo dopoldne pa v Velikih Laščah. V soboto bo gost tudi pogovornega večera na Trubarjevem stolu na Gradu Turjak, že v nedeljo popoldne pa ga čaka eden osrednjih dogodkov obiska – nogometni spektakel v ljubljanski Hali Tivoli.

FOTO: Jože Suhadolnik

Pred njegovim vnovičnim obiskom Slovenije smo se s Pedrom Opeko pogovarjali tudi za Ono Plus. V pogovoru nam je zaupal številne zanimivosti o svoji življenjski poti, ki ga je odpeljala daleč od doma, o ljudeh, ki so ga zaznamovali, vztrajnosti in o tem, zakaj je treba vedno znova verjeti v človeka.

Beseda je nanesla tudi na prihajajoči nogometni spektakel v Ljubljani. Vprašali smo ga, ali se bo nekdanjim slovenskim nogometnim reprezentantom in drugim znanim športnikom pridružil na igrišču. »Igral verjetno žal ne bom, imam poškodovan desni gleženj in levo koleno. Bi pa z veseljem dal kakšen gol. Veselim se srečanja s slovenskimi športniki. Maševal bom tudi na zlati maši na Brezjah,« nam je zaupal. Čeprav mu poškodbi otežujeta sodelovanje na nogometnem igrišču, se srečanja s slovenskimi športniki zelo veseli.

FOTO: Jože Suhadolnik

Nagovoril bo tudi državni zbor

Opekov obisk bo zaznamovala še vrsta drugih srečanj. V prihodnjih dneh ga čakajo državniški obiski, nagovoril bo poslance državnega zbora, dan pa bo preživel tudi s sodelavci in prostovoljci Slovenske karitas. Obiskal bo Slovence na avstrijskem Koroškem, se srečal z brati lazaristi in s študenti obhajal jutranjo mašo oziroma zornice. Gostoval bo tudi v dobrodelnem podkastu z duhovnikom Martinom Golobom, za katerega so vstopnice prav tako še na voljo.

Prihodnji konec tedna bo zlato mašo znova obhajal v soboto na Brezjah, v nedeljo pa na Taboru v Ljubljani.

FOTO: Jože Suhadolnik

Življenje je posvetil najrevnejšim

Pedro Opeka je slovenski javnosti dobro znan po svojem dolgoletnem humanitarnem in misijonarskem delu na Madagaskarju. Tam je s sodelavci ustanovil humanitarno združenje Akamasoa, ki je številnim družinam pomagalo do doma, izobrazbe in dostojnejšega življenja. Čeprav je večino življenja preživel daleč od Slovenije, ostaja močno povezan z domovino svojih staršev. Kot poudarja, bi morali živeti zato, da delamo dobro, pri svojem delu pa tudi po desetletjih vztraja v prepričanju, da je treba vedno znova verjeti v človeka.