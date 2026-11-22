Misijonar Pedro Opeka je ob obisku Ljubljane mlade pozval k dobroti. »Ne bojte se biti dobri, dragi mladi, ne bojte se biti dobri,« je poudaril. Ob 20-letnici programa POTA so v Tivoliju pripravili tudi dobrodelno nogometno tekmo, zbrana sredstva pa namenili njegovemu misijonu na Madagaskarju, so zapisali pri Katoliški mladini. Na dobrodelni nogometni tekmi so se nekdanjim slovenskim reprezentantom pridružili tudi Marcos Tavares, Borut Pahor, Martin Golob, Klemen Kosi in Dejan Zavec ter člani duhovniške ekipe Pax.

Ekipa na dobrodelni nogometni tekmi FOTO: Blaž Samec

Opeka je na dogodku z zbranimi delil tudi zgodbo s poti v Slovenijo, ko je v Parizu srečal štiri ljudi iz Afrike. Ganili so ga njihova prijaznost, spoštovanje do starejših in pripravljenost pomagati, so njegove besede povzeli pri Katoliški mladini.

Večer so sklenili glasbeni nastopi ansambla Spev, Aleksandra Mežka s spremljevalnima glasbenikoma in skupine Rapha Worship, ob spremljavi katere je Opeka zbrane tudi blagoslovil, so sklenili sporočilo za javnost.