Peglezen je rešil življenje, bič sejal smrt (FOTO)

RAZSTAVA

Spomini sorodnikov fotografa Klavdija Slubana, ki jih ne smemo pozabiti. Na razstavi so na ogled zgodbe iz italijanskih koncentracijskih taborišč.

V Likovnem salonu Kočevje so v torek ob svetovnem dnevu holokavsta – ki je bil razglašen v spomin na 27. januar 1945, ko je Rdeča armada osvobodila največje nacistično taborišče smrti Auschwitz-Birkenau –, odprli razstavo francosko-slovenskega fotografa Klavdija Slubana. Razstava, ki ima naslov Peglezen in bič, je verjetno ena najbolj osebnih in vsebinsko zahtevnih razstav mednarodno priznanega fotografa, ki je otroštvo preživel v kočevski vasi Livold, je na odprtju dejala Vesna Jerbič Perko, direktorica Pokrajinskega muzeja Kočevje: »Klavdij Sluban je v tem projektu raziskoval zgodbe svojih ...