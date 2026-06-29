Peklenska številka: Arso razkril nov slovenski junijski temperaturni rekord

»Po še ne povsem preverjenih podatkih smo danes v Podnanosu izmerili nov slovenski junijski rekord - 38,7 °C,« so navedli na Agenciji RS za okolje (Arso).

Zelo vroče je bilo tudi drugod na Primorskem, kar nekaj postaj je zabeležilo junijske rekorde in sicer:

•Podnanos 38,7 °C (prej 38,0 °C 28. junij 2022)

•Bilje 38,2 °C (prej 36,9 °C 12. junij 2003)

•Kubed 37,8 °C (prej 35,4 °C 28. junij 2022)

•Dolenje pri Ajdovščini 37,7 °C (prej 37,4 °C 27. junij 2026)

•Vedrijan 37 °C (prej 35,5 °C 27. junij 2019)

•Godnje 36,9 °C (prej 36,3 °C 28. junij 2026)

•Tatre 33,8 °C (prej 33 °C 28. junij 2026)

•Velike Lašče 33,5 °C (prej 33,2 °C 30. junij 2025)

Kako kaže?

Tudi jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja dnevna temperatura bo od 30 do 35, na Primorskem do 37 °C, so še navedli na Arso.

Vroče je seveda tudi drugod po Evropi. Najmanj 130 milijonov ljudi po vsej Evropi, pretežno v osrednjem in vzhodnem delu celine, je danes doživelo temperature 35 stopinj Celzija in več, medtem ko se bo 269 milijonov ljudi soočilo s temperaturami nad 30 stopinj Celzija, kažejo izračuni francoske tiskovne agencije AFP. Na Balkanu v teh dneh pričakujejo do 40 stopinj Celzija.