Peklenska številka: Arso razkril nov slovenski junijski temperaturni rekord

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»Po še ne povsem preverjenih podatkih smo danes v Podnanosu izmerili nov slovenski junijski rekord - 38,7 °C,« so navedli na Agenciji RS za okolje (Arso).
Zelo vroče je bilo tudi drugod na Primorskem, kar nekaj postaj je zabeležilo junijske rekorde in sicer:
•Podnanos 38,7 °C (prej 38,0 °C 28. junij 2022)
•Bilje 38,2 °C (prej 36,9 °C 12. junij 2003)
•Kubed 37,8 °C (prej 35,4 °C 28. junij 2022)
•Dolenje pri Ajdovščini 37,7 °C (prej 37,4 °C 27. junij 2026)
•Vedrijan 37 °C (prej 35,5 °C 27. junij 2019)
•Godnje 36,9 °C (prej 36,3 °C 28. junij 2026)
•Tatre 33,8 °C (prej 33 °C 28. junij 2026)
•Velike Lašče 33,5 °C (prej 33,2 °C 30. junij 2025)
Tudi jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja dnevna temperatura bo od 30 do 35, na Primorskem do 37 °C, so še navedli na Arso.
Vroče je seveda tudi drugod po Evropi. Najmanj 130 milijonov ljudi po vsej Evropi, pretežno v osrednjem in vzhodnem delu celine, je danes doživelo temperature 35 stopinj Celzija in več, medtem ko se bo 269 milijonov ljudi soočilo s temperaturami nad 30 stopinj Celzija, kažejo izračuni francoske tiskovne agencije AFP. Na Balkanu v teh dneh pričakujejo do 40 stopinj Celzija.