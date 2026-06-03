Pekovijada v Adergasu: zakonca Pek sta imela 12 otrok, rodbina se redno srečuje

Minuli konec tedna so v Adergasu pripravili že sedmo Pekovijado. Začeli so jo v župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja z mašo za vse pokojne Pekove iz Adergasa, ki jo je daroval velesovski župnik in dekan Slavko Kalan ob diakoniranju Iztoka Žebovca: 30. maja je namreč minilo 99 let, odkar sta si Sirčev Janez, po domače Pekov Janez, in Angela Koglar, po domače Matovškova iz Stiške vasi, pred oltarjem Marije Vnebovzete v Cerkljah obljubila zvestobo. V zakonu se jima je rodilo 12 otrok, toliko, da je iz njunega usodnega da zrasel velik, mogočen rod.

Tudi Polhovijada

Od 12 Sirčevih otrok je živa le Anica; skupaj z glavnim organizatorjem srečanja Miranom Sircem.

Sedmega srečanja se je letos udeležilo 140 članov Pekove rodbine, od najmlajših otrok do najstarejših članov, ki so prišli v Adergas iz različnih krajev Slovenije. Organizacijo srečanja pod Pekovim Toplarjem je prevzela skupina bratrancev s koordinatorjem Miranom Sircem na čelu. Po skupinskem fotografiranju pred župnijsko cerkvijo so se udeleženci peš odpravili do Pekovega Toplarja, ki stoji na hribčku nad vasjo. Primož Sirc, ki nadaljuje družinsko kroniko, pa je letos postavil slikovno razstavo vseh dozdajšnjih Pekovijad.

Prvič so srečanje pripravili leta 1992 na pobudo danes že pokojnega Silva Sirca, potem pa vsakih pet let, le predzadnjo v razmiku 10 let. Tokrat se je je udeležilo pet generacij Pekove rodbine, od 12 otrok Angele in Janeza pa je živa le še Anica, ki živi v Križah. Sestrične in bratranci se vsako leto sicer srečajo še konec septembra v Adergasu na Polhovijadi. Na letošnjem srečanju so se pod Pekovim Toplarjem predstavili tudi številni mladi sorodniki glasbeniki, med njimi ansambel Štefanci. Srečanje so v sproščenem vzdušju in ob dobri hrani ter s pesmijo nadaljevali pozno v noč.

Ob cesti do toplarja pa je Iztok Žebovec blagoslovil tudi novo Šmajčevo znamenje: to ima štiri slike, in sicer Velesovske Marije, Mateja evangelista, sv. Ambroža in svetega Jožefa delavca.

Blagoslovili so tudi Šmajčevo znamenje.