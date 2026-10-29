Penko pri Slaku zgrožen nad Stevanovićem: »Če bi bil veren, bi rekel: Bog se nas usmili oziroma Bog se usmili Slovenije«

Razkriti posnetki predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in kranjskega župana Matjaža Rakovca še naprej dvigujejo prah. Nekdanji direktor urada za preprečevanje korupcije Boštjan Penko je nad njunimi izjavami osupel. Opozarja na znake korupcije in meni, da bi morala dogajanje preveriti policija in tožilstvo. »Če bi bil veren, bi rekel: Bog se nas usmili oziroma Bog se usmili Slovenije,« je v oddaji 24UR ZVEČER izjavil nekdanji sodnik, tožilec in direktor urada za preprečevanje korupcije, danes pa odvetnik Boštjan Penko. Tako se je odzval na posnetke, na katerih predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in kranjski župan Matjaž Rakovec govorita o nakupu občinskega zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju. Po Penkovi oceni izjave razkrivajo skrb vzbujajoč odnos do javnih funkcij, ki naj bi jih posamezniki uporabljali za uresničevanje interesov, ki ne sodijo med njihove pristojnosti.

»Prišli smo tako daleč, da je tovrstno govorjenje očitno postalo nekaj povsem normalnega, običajnega,« je opozoril.

»Predsednik državnega zbora ne more biti nepremičninski posrednik«

Penko je bil posebej kritičen do Stevanovića, ki je na srečanju s člani srbskega kulturnega društva Brdo povedal, da mu je položaj predsednika državnega zbora pomagal pri pridobitvi donatorja za gradnjo pravoslavne cerkve. Spomnimo, Stevanović je na posnetku, ki ga je razkrila POP TV, dejal: »Med prvimi stvarmi, ki sem jih dosegel s svojo drugo funkcijo v državi, je bilo to, da smo pridobili donatorja za nakup zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve. In na to lahko rečem, da sem prekleto ponosen.«

Penko je opozoril, da naloge predsednika državnega zbora nikakor ne vključujejo posredovanja pri nepremičninskih poslih med občino in zasebnimi vlagatelji. Posebej nenavadno se mu zdi, da je Stevanović tako odkrito govoril o uporabi svojega političnega vpliva. Čeprav razume željo pravoslavne skupnosti po lastnem verskem objektu, je poudaril, da je način, kako naj bi Stevanović uporabil svojo funkcijo, zelo sporen.

Še bolj ga skrbijo besede kranjskega župana

Še ostrejši je bil Penko pri ocenjevanju izjav župana Rakovca. Ta je na srečanju govoril o možnosti prodaje občinskega zemljišča in spremembi njegove namembnosti. Po Penkovem razumevanju izjav naj bi bila dražba zastavljena tako, da bi zemljišče na koncu dobil vnaprej določeni kupec. Takšno ravnanje bi bilo po njegovi oceni izjemno problematično, saj morajo občine pri prodaji nepremičnin spoštovati zakonsko določene postopke.

Ob tem je izpostavil tudi možnost vplivanja na druge morebitne kupce. »Že sedaj je vprašanje, če nismo v sferi kaznivih dejanj,« je opozoril. Rakovec je po prvotnem razkritju sicer zanikal, da bi komurkoli obljubil zemljišče oziroma izid dražbe.

Vrednost zemljišča bi se lahko povečala tudi za 50-krat

Penko je opozoril še na eno pomembno okoliščino. Po predstavljenih načrtih naj bi občinsko zemljišče najprej prodali, nato pa spremenili njegovo namembnost. Takšna sprememba lahko močno vpliva na vrednost nepremičnine. Penko je navedel, da bi se lahko v določenem primeru vrednost povečala celo za 50-krat. Pri tem ni trdil, da bi se to zagotovo zgodilo tudi pri konkretnem zemljišču. Prav zato se mu zdi nujno ugotoviti, kdo bi imel od posla koristi in ali bi lahko v ozadju obstajale morebitne protiusluge.

Bosta ukrepala policija in tožilstvo?

Penko meni, da je javno razkritje dovolj resno, da bi se morali s primerom ukvarjati pristojni organi. Po njegovem bi lahko policija in tožilstvo začela preverjati celotno ozadje načrtovanega posla, zadevo pa bi lahko obravnavala tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Ob tem je poudaril, da vseh okoliščin še ne poznamo, zato ni mogoče trditi, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. A že same izjave najvišjih funkcionarjev so po njegovi oceni dovolj zgovorne. Skrbi ga predvsem, da se takšno razumevanje javnih funkcij očitno ne zdi več nič nenavadnega.