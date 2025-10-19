  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TUDI POD ZEMLJO

Perkmandeljc z avtom, pohodniki peš (FOTO)

Pot, ki ponuja občudovanje rudarskih objektov, muzejev in razgledov; trasa letos tudi pod zemljo.
Pred spustom v temo FOTOGRAFIJE: Press

Pred spustom v temo FOTOGRAFIJE: Press

Obilo dobrot na stojnicah ob poti

Obilo dobrot na stojnicah ob poti

Predsednik društva Perkmandeljc Toni Lisec, desno, in župan Marko Funkl sta prehodila vseh 30 km.

Predsednik društva Perkmandeljc Toni Lisec, desno, in župan Marko Funkl sta prehodila vseh 30 km.

Med pohodniki so bili tudi štirinožni.

Med pohodniki so bili tudi štirinožni.

V Hrastniku so si ogledali Mlakarjevo stanovanje.

V Hrastniku so si ogledali Mlakarjevo stanovanje.

Lakota v Zagorju

Lakota v Zagorju

Iz Hrastnika v Trbovlje so šest kilometrov pešačili pod zemljo.

Iz Hrastnika v Trbovlje so šest kilometrov pešačili pod zemljo.

Harmonika za spodbudo

Harmonika za spodbudo

Brez rudarske godbe knapovskih srečanj ni.

Brez rudarske godbe knapovskih srečanj ni.

Spomini na poti

Spomini na poti

Pred spustom v temo FOTOGRAFIJE: Press
Obilo dobrot na stojnicah ob poti
Predsednik društva Perkmandeljc Toni Lisec, desno, in župan Marko Funkl sta prehodila vseh 30 km.
Med pohodniki so bili tudi štirinožni.
V Hrastniku so si ogledali Mlakarjevo stanovanje.
Lakota v Zagorju
Iz Hrastnika v Trbovlje so šest kilometrov pešačili pod zemljo.
Harmonika za spodbudo
Brez rudarske godbe knapovskih srečanj ni.
Spomini na poti
Roman Turnšek
 19. 10. 2025 | 10:29
3:45
A+A-

Če je nekoč črno zlato, nepogrešljivo kurivo za druge industrijske veje, prihajalo iz zemeljskih globin, danes spomin na rudarstvo v Zasavju ohranjajo drugače. Muzej 4. Dritl, rudarsko stanovanje, vašhava in Ajnzer, kip rudarskega junaka Prometeja, podzemni rudarski škrat Perkmandeljc, Drajeršoht, rudarski muzej in društvo, pohodna učna rudarska pot, nakit in izdelki iz premoga Kuolmi, podzemni rudarski teki po nekdanjih rovih so nekateri od pomembnih spomenikov. Zasavci spomin na zlata leta rudarske panoge ohranjajo tudi s kuhinjo, saj še vedno pripravljajo značilne knapovske jedi. V Hrastniku, Trbovljah in Zagorju vsako leto pripravljajo tudi skupno prireditev Zasavski šporhet, na kateri udeleženci tekmujejo v pripravah tradicionalnih revirskih dobrot. V Hrastniku je to funšterc, v Trbovljah grenadirmarš, v Zagorju pa ajmoht.

Med pohodniki so bili tudi štirinožni.
Med pohodniki so bili tudi štirinožni.

Rekordna udeležba

Če pod zemljo za najzahtevnejši in najnapornejši poklon rudarstvu velja tek po rovih med Trbovljami in Hrastnikom v dolžini približno šest kilometrov, je pohodni podvig na površju še nekajkrat daljši. Letos že četrta zapovrstjo pohodna Pot Srečno je namreč dolga 30 kilometrov. Udeleženci jo prehodijo med občinami Trbovlje, Zagorje, Hrastnik in Laško. Čeprav je na izbiro bodisi celotna bodisi delna dolžina, je za pohod potrebna ne le dobra volja, ampak tudi kondicija. Letos se je za podvig odločilo 300 junakov, kar je največ doslej.

30 KILOMETROV so prehodili.

Pot Srečno ni le športni izziv, ampak tudi priložnost za spoznavanje bogate rudarske zgodovine Zasavja. Pohod ni zastavljen kot tekmovanje, udeleženci hodijo posamično ali v skupinah, vse pa pot popelje mimo številnih rudarskih objektov, muzejev in razglednih točk, kjer se je mogoče ustaviti ter občudovati naravo in dediščino prednikov.

Brez rudarske godbe knapovskih srečanj ni.
Brez rudarske godbe knapovskih srečanj ni.

Iz Rusije in Ukrajine

Prva tri leta so poti vodile po površju zasavskih pokrajin, letos pa so se spustili tudi malce v temo. Prvič so namreč vključili del trase pod zemljo, po rudarskem rovu med Trbovljami in Hrastnikom. Vhod v jamo, v katero je vstopilo 98 pohodnikov, je bil na hrastniški strani, izhod pa na trboveljski, pohodniki pa so iz zasavskih globin na površje prišli ob taktih skladbe zasavske skupine Laibach Life Is Life. Nekateri od pustolovcev so prejeli tudi nagrade. Najmlajši udeleženec je bil letnik 2017, najstarejši pa 1948. Najštevilnejša skupina je letos prišla iz Maribora, udeleženci pa so bili sicer z vseh koncev Slovenije in celo iz Rusije in Ukrajine.

Na površje jih je pospremil Laibach.

Na roke je udeležencem šlo tudi vreme. Ni bilo ne prehladno ne pretoplo, ravno pravšnje. Veliko dobre volje je bilo na vseh stojnicah na postojankah. Pohodnikom so ponudili različne dobrote, dobili so žige za pohodne knjižice, v Hrastniku je meh razvlekel harmonikar, zaigrala je delavska godba, v Laškem pa so pohodniki tudi plesali. Marko Funkl iz Hrastnika je edini od županov občin organizatoric prehodil celotno pot, laški župan pa je v domači občini pohodnike pozdravil.

Obilo dobrot na stojnicah ob poti
Obilo dobrot na stojnicah ob poti

Predsednik društva Perkmandeljc Toni Lisec, desno, in župan Marko Funkl sta prehodila vseh 30 km.
Predsednik društva Perkmandeljc Toni Lisec, desno, in župan Marko Funkl sta prehodila vseh 30 km.

Obiskal jih je kajpada tudi nepogrešljivi podzemni rudarski škrat Perkmandeljc. Ta sicer ni prehodil 30 kilometrov, ampak se je v duhu koraka s časom pripeljal, kot se za podzemno škratovsko legendo spodobi. 

Več iz teme

HrastnikpohodništvoZasavjeTrbovljeMarko FunklPerkmandeljc
ZADNJE NOVICE
12:25
Novice  |  Svet
VEDNO BOLJ TONE

Policija uvedla preiskavo zoper princa Andrewa

Preverjajo informacije, ali je telesnemu stražarju res naročil, naj o Virginii Giuffre izbrska umazane podrobnosti.
19. 10. 2025 | 12:25
12:12
Šport  |  Športni trači
LJUBLJANSKI MARATON

Ste zamudili ljubljanski maraton? Tu je nekaj najbolj zabavnih utrinkov (FOTO)

Tekle so čebele in dinozaver, Anže Zavrl pa je ves čas igral na harmoniko in tako skrbel za glasbeno spremljavo.
19. 10. 2025 | 12:12
11:50
Novice  |  Slovenija
REŠEVALI SO JU

Neprimerno opremljena planinca obtičala sredi Julijcev (FOTO)

Reševanje se je zaključilo ob 5. uri zjutraj.
19. 10. 2025 | 11:50
11:32
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O SUHOSTI

Pretirana suhost je lahko nevarnejša od prekomerne teže

To je najnovejše odkritje znanstvenikov glede pretirane suhosti.
Miroslav Cvjetičanin19. 10. 2025 | 11:32
11:17
Novice  |  Slovenija
ZAVETIŠČE HORJUL

V zavetišču nadvse ganjeni in hvaležni: mlada Blaž in Nola darila raje namenila živalim

Namesto da bi si za rojstni dan zaželela kaj zase, sta raje razveselila živali v zavetišču.
19. 10. 2025 | 11:17
11:00
Šport  |  Odmevi
NEKDANJI VRHUNSKI VESLAČ

Sadik Mujkić: Občutek sreče, ko prideš »crknjen« domov, je nenadomestljiv

Nekdanji vrhunski veslač in nosilec dveh olimpijskih kolajn Sadik Mujkić je v teku na dolge proge našel rešitev za težave in duševni mir.
Nejc Grilc19. 10. 2025 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

To slovensko podjetje je bilo odlikovano tudi v tujini

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Ali je še vedno pravi čas za sončno elektrarno?

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

To je dokaz, da plača ni ključna (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Kaj se skriva za prehranskimi oznakami, kot so »malo maščob«, »vir vlaknin«?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Odločitev, ki vam lahko spremeni življenje

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Nova rešitev podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov ter manj birokracije

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki