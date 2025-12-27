  • Delo d.o.o.
ŽALOSTNO!

Pes bežal pred pokanjem in poginil. Ganljiv zapis ljubitelja živali Feliksa: »Ne iščite me ...« (FOTO)

Srček naj bi mu odpovedal od strahu. Pokanje s petardami in raketami ogrožajo ljudi in živali.
Simbolična slika FOTO: Infinitumprodux Getty Images
Simbolična slika FOTO: Infinitumprodux Getty Images
O. B.
 27. 12. 2025 | 19:45
 27. 12. 2025 | 21:31
2:15
A+A-

Kljub nenehnim opozorilom policistov, zdravnikov, veterinarjev, ljubiteljev živali ..., in kljub velikemu strahu predvsem starejših ljudi in majhnih otrok, vseh vrst živali, tako hišnih ljubljenčkov, kot rejnih in prostoživečih živali ter vseh vrst ptic, ki pogosto poginejo od strahu, je pokanje s pirotehniko za nekatere očitno »nenadomestljiva zabava«. Torej glasno pokanje, žvižganje raket in nenadni bliski svetlobe niso le kratkotrajna motnja za ljudi. Za živali pomenijo strah, tesnobo in pogosto tudi resno trpljenje, neredko tudi smrt. Prav zato tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pozivata: odpovejmo se pirotehniki in s tem prispevajmo k dobremu počutju živali ... 

Nenadni zvoki in bliski sprožijo paničen odziv

Zapomnite si: živali imajo bistveno bolj izostren sluh kot ljudje, zato pirotehniko zaznavajo mnogo intenzivneje. Glasni poki jim ne povzročajo le stresa, temveč lahko tudi fizično bolečino. Nenadni zvoki in bliski sprožijo paničen odziv – beg. Žival pokanje dojema kot neposredno grožnjo življenju. Strah pa se ne konča s tem, ko se zadnja raketa razblini na nebu. Nemir in napetost zaradi pričakovanja novega poka lahko pri živalih vztrajata še dolgo po tem, ko se praznovanje že konča ...

Žal se kužek iz Hrastja Mote, nedaleč od Radencev, sedaj ničesar ne boji več. Pogrešani štirinožec je očitno bežal pred pokanjem in mu je srček odpovedal od strahu. Domači popotnik, fotograf, ljubitelj narave in živali Feliks Kovačič je na žalostni fotografiji dopisal: »Dragi moji! Ne iščite me, pokanje me je nagnalo v smrt.« In tukaj dejansko ni kaj za dodati, razen mogoče še ena prošnja: Odpovejte se pirotehniki in pokanju!

Pogin psa FOTO: Feliks Kovačič
Pogin psa FOTO: Feliks Kovačič

Več iz teme

petardepirotehnikaživalipogin
