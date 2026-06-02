Peška se je zgrudila na prehodu za pešce, na pomoč so ji takoj priskočili redarji (FOTO)

Na Celovški cesti se je zgodil neprijeten dogodek. Peška se je med prečkanjem prehoda za pešce nenadoma zgrudila in se pri padcu poškodovala. V ključnih trenutkih so hitro posredovali mestni redarji. Ti so poškodovanki takoj nudili prvo pomoč in poskrbeli za osnovno oskrbo do prihoda nujne medicinske pomoči. Peško so nato varno predali reševalcem, ki so jo prepeljali v UKC Ljubljana, so zapisali na družbenem omrežju Facebook.

Dogodek znova kaže, da delo mestnih redarjev ni povezano le z nadzorom prometa in javnega prostora. »Takšni trenutki pokažejo, da je vloga redarjev več kot nadzor. Hitra reakcija in usposobljenost mestnih redarjev sta ključni pri nudenju pomoči v nepredvidenih situacijah,« so zapisali na MOL.