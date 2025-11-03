  • Delo d.o.o.
IZREDNA SEJA

Pester dan v DZ: odločali bodo o vinjetah, v poslanskih klopeh pričakujejo nov obraz

Poslance bo nagovorila tudi predsednica države.
Seje se bo udeležil tudi premier Golob. FOTO: Voranc Vogel
Seje se bo udeležil tudi premier Golob. FOTO: Voranc Vogel
STA, N. B.
 3. 11. 2025 | 07:15
2:56
Poslanci bodo na današnji izredni seji DZ razpravljali o interventnem ukrepu štirimesečnega podaljšanja veljavnosti letnih elektronskih vinjet. Vlada je predlog pripravila zaradi zmanjšane pretočnosti ob številnih investicijah na avtocestnih odsekih.

Vladnemu predlogu je minuli torek praktično brez razprave prikimal odbor DZ za infrastrukturo. Zeleno luč so mu prižgali člani odbora iz vrst koalicije, medtem ko je opozicija glasovanje obstruirala in vladi očitala deljenje predvolilnih bonbončkov.

Pričakovati je, da bo prvič v poslanske klopi sedla Janja Rednjak, sicer občinska svetnica SD v Velenju. Nova poslanka bo nadomestila poslanca SD Janija Prednika, ki je nedavno odstopil.

Podaljšanje zaradi bistvenega povečanja prometa

Po pojasnilih podpredsednika vlade Mateja Arčona se je vlada za podaljšanje elektronskih vinjet odločila zaradi bistvenega povečanja prometa, rekordnih investicij, zastojev in tudi zaradi kakovosti uporabe avtocest.

»S tem kažemo korekten odnos do vseh tistih, ki avtoceste uporabljamo vsak dan. Zavedamo se, da so investicije res rekordne in da je potrebno potrpljenje, hkrati pa gremo nasproti vsem tistim, ki te avtoceste uporabljamo,« je ob predstavitvi predloga izpostavil Arčon.

Na dnevnem redu je tudi razprava o priporočilih v zvezi z odpravo ovir za hitrejšo graditev enostanovanjskih, poslovnih, infrastrukturnih in ostalih objektov. Tega so pripravili poslanci SDS, ki menijo da je treba postopke izdelave prostorskih aktov in na področju graditve skrajšati in poenostaviti. Priporočila je odbor za infrastrukturo zavrnil.

Državni zbor bo nagovorila tudi predsednica

Poslance pa bo na izredni seji nagovorila tudi Nataša Pirc Musar. Predstavila bo svoje stališče o razmerah v jugovzhodni Sloveniji po tragičnem dogodku in pomenu učinkovite integracije romske skupnosti. Pred razpravami o ukrepih za zagotavljanje varnosti v DZ, ki se še obetajo, je pričakovati tudi njen poziv k strpni razpravi.

Pirc Musar je sklic izredne seje DZ zahtevala sama takoj po napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letnik. Udeležil se je bo tudi predsednik vlade Robert Golob, so napovedali v njegovem kabinetu. Današnja seja z nagovorom predsednice bo prva v vrsti zahtevanih izrednih sej DZ po tragičnem dogodku v Novem mestu.

Dnevni red predvideva le njen nagovor, v katerem bo poslancem predstavila svoje mnenje oz. stališče do »vprašanj, povezanih s situacijo v jugovzhodni Sloveniji, in pomen učinkovite integracije romskega prebivalstva v družbo«. Razprave poslancev za tem ne bo.

IZBRANO ZA VAS
