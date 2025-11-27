Pester program Festivala rokodelcev Maribor vabi

Med 26. in 30. novembrom v prostorih Vetrinjskega dvora poteka tretji Festival rokodelcev Maribor. Njegov namen je povezati rokodelce ter njihove poklice, znanja in izdelke predstaviti širši javnosti, hkrati pa okrepiti in obogatiti ponudbo programov kulturno-umetnostne vzgoje v mestu. S festivalom želijo izpostaviti del kulturne dediščine, ki nas je zaznamovala skozi stoletja, vendar zaradi sodobnega načina življenja in potreb ljudi počasi tone v pozabo.

Izpostaviti želijo del kulturne dediščine, ki nas je zaznamovala skozi stoletja.

S pomočjo kulturno-umetnostne vzgoje in pedagoških metod želijo rokodelska znanja pobliže predstaviti širši javnosti, otrokom, mladim in odraslim zainteresiranim. Obiskovalce festivala vabijo na obisk prodajno-razstavnega sejma rokodelstva in domače obrti, ki bo v prostorih Vetrinjskega dvora vse dni festivala. »Predstavljamo in s pomočjo kulturno-umetnostne vzgoje v javnosti tudi promoviramo stare obrti, rokodelce in poklice, ki so del kulturne dediščine, pa kljub temu tonejo v pozabo zaradi sodobnega načina življenja. Letošnja darila si lahko priskrbite od domačih ustvarjalcev,« so povedali organizatorji.