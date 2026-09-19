Pet krav skrival pod gnojem, zdaj ga čaka kazenska ovadba

V Slovenskih novicah smo avgusta poročali o pretresljivem dogajanju na kmetiji v Iljaševcih, kjer so veterinarski inšpektorji odkrili pet poginulih krav, skritih pod kupom gnoja. Na kmetiji so našli tudi žive živali, ki so bivale v izjemno slabih razmerah, po pričevanju sosedov naj bi bile celo brez vode. Zdaj je primer dobil nov epilog. Kot poroča 24ur, je veterinarska inšpekcija zaradi suma mučenja živali zadevo naznanila državnemu tožilstvu. Če bo rejec Marjan Špur spoznan za krivega, mu grozi do tri leta zapora.

Na razmere na kmetiji je najprej opozorila prijava zaradi neznosnega smradu. Veterinarski inšpektor je zato avgusta obiskal kmetijo in tam naletel na prizor, ki je pokazal, da razmere niso bile primerne za rejo živali. Dve kravi sta stali na debeli plasti iztrebkov, ki je segala vse do njunega trebuha. Naslednji dan so inšpektorji ugotovili še, da se pod gnojem skrivajo kadavri poginulih krav.

Marjan Špur FOTO: Oste Bakal

Ugotovitve inšpektorjev je pozneje potrdil tudi patolog. Živali naj bi poginile v različnih obdobjih, pri njih pa so bile ugotovljene kronične spremembe, povezane z mehanskimi obremenitvami, ki so bile posledica bivanja v neustreznih razmerah. Ker so bila trupla že povsem razkrojena, natančnega časa in vzroka pogina ni bilo mogoče ugotoviti.

»Meter do stropa«

Kot poroča 24ur, sta na razmere na kmetiji opozorila tudi najbližja soseda Sonja in Bojan Žižek. Po njunih besedah naj bi bil gnoj, pod katerim so bila skrita trupla, tako visok, da je segal skoraj do stropa. Menita tudi, da je bilo vse odstranjeno, še preden bi bilo mogoče natančneje ugotoviti, zakaj so živali poginile. Hlevi so zdaj prazni, na ograji je ključavnica, rejca pa na kmetiji ni bilo mogoče priklicati.

Posebno pozornost vzbuja tudi podatek, da je bil osumljeni rejec zaposlen na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota kot strokovnjak za govedorejo. Z zavodom se je medtem dogovoril za prenehanje delovnega razmerja. Po pripovedovanju nekaterih kmetov naj bi v okviru svojega dela obiskoval rejce in preverjal njihovo delo. Pri tem naj bi bil do njihovega načina reje tudi zelo kritičen.

Grozi mu do tri leta zapora

Kazenska ovadba še ne pomeni, da je bil rejec spoznan za krivega. O njegovi morebitni kazenski odgovornosti bo odločalo sodišče. Če bo v postopku spoznan za krivega kaznivega dejanja mučenja živali, mu grozi do tri leta zapora. Primer iz Iljaševcev tako ostaja v rokah pristojnih organov, ki bodo morali razjasniti okoliščine dogajanja na kmetiji in pogina petih krav. Medtem so hlevi prazni, živali, ki so tam še ostale, pa so bile odstranjene iz neustreznih razmer.