Pet let Hotela Bohinj: lokalni dobavitelji ostajajo pomemben del uspeha (FOTO)

Pet let, več kot 127.000 prenočitev in na tisoče zgodb, ki so se začele v osrčju Bohinja. Hotel Bohinj je ta pomembni jubilej zaznamoval skupaj z ljudmi, ki so mu pomagali postati prepoznaven del lokalnega okolja in bohinjske turistične ponudbe.

Hotel Bohinj je svoj rojstni dan praznoval v družbi približno 200 partnerjev, gostov, prijateljev hotela ter predstavnikov lokalne skupnosti. Prisotne so nagovorili mag. Maja Pak Olaj, direktorica Slovenske turistične organizacije, župan Občine Bohinj Jože Sodja ter direktor Turizma Bohinj Klemen Langus. Poudarili so razvoj Hotela Bohinj v zadnjih petih letih, njegovo pomembno vlogo v lokalnem okolju ter prispevek k razvoju kakovostnega in trajnostnega turizma v Bohinju.

Hotel Bohinj je svoj rojstni dan praznoval v družbi približno 200 partnerjev, gostov, prijateljev hotela ter predstavnikov lokalne skupnosti. FOTO: Jon Razinger

Jure Repanšek, direktor podjetja Alpinia, katerega del je tudi Hotel Bohinj, je poudaril, da uspeh hotela temelji na tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo in lokalnimi dobavitelji, predvsem pa na zaposlenih. Prav ti so po njegovih besedah največja vrednost hotela. S svojo predanostjo, znanjem in gostoljubnostjo vsak dan ustvarjajo pristna doživetja, zaradi katerih se gostje radi vračajo. Ob jubileju so se spomnili tudi ključnih mejnikov. V petih letih so v Hotelu Bohinj našteli 127.267 prenočitev, gostili več kot 2000 dogodkov in pri lokalnih dobaviteljih ustvarili za več kot 250.000 evrov nabav. Danes njihovo zgodbo soustvarja 55 sodelavcev.

Rojstnega dne ni brez slastne torte. FOTO: Jon Razinger

Praznovanje je odražalo vrednote, ki jih Hotel Bohinj živi vsak dan. Obiskovalci so spoznavali lokalne izdelke, okušali domače okuse in spoznavali doživetja, ki so jih predstavili partnerji in lokalni ponudniki. Večer je bil predvsem priložnost za druženje, povezovanje in zahvalo vsem, ki soustvarjajo zgodbo hotela. Dogodek je znova pokazal, da Hotel Bohinj ni le prostor za bivanje, temveč prostor srečevanj, povezovanja in novih zgodb.