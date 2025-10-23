Pet mladih, ki je sabotiralo vlak, gre lahko v zapor za več let

V zadnjem času večkrat poročamo o primerih vandalizma na železniških tirih. Storilci namreč nanje večkrat nastavljajo predmete, ki lahko povzročijo iztirjenje vlaka, in v nekaj primerih se je to tudi zgodilo. Včeraj pa so s Policijske uprave Novo mesto sporočili, da so odkrili storilce enega od teh primerov, in sicer tistega iz 19. avgusta pri Šmihelu pri Novem mestu. Takrat so bili v zgodnjih jutranjih obveščeni, da je v bližini nivojskega prehoda ceste čez progo vlak trčil v predmete, nastavljene na tirih.

»Policisti so opravili ogled kraja dogodka, zbrali obvestila, opravili številne razgovore in v okviru preiskave izvedli več aktivnosti z namenom izsleditve storilcev. Ugotovili so, da so storilci na železniške tire namenoma namestili železniška tramova, ki sta bila v bližini, saj so ju delavci železnic pred tem zamenjali. Ob trčenju vlaka v tramova je enega odbilo, drugi pa se je zagozdil v prednji del vlaka in ga poškodoval,« so opisali okoliščine. Na vlaku so bile v času trčenja štiri osebe, ki pa na srečo niso bile poškodovane. Na srečo se v tem primeru vlak ni iztiril.

Policistom je torej uspelo identificirati pet osumljencev. »Ti so z nevarnim ravnanjem namenoma ogrozili železniški promet. Zoper dva polnoletna osumljenca in tri mladoletnike bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom,« je pojasnila Alenka Drenik Rangus, tiskovna predstavnica.

Kamenje je avgusta v Šmihelu pri Novem mestu zaradi tramov na tirih pometalo daleč naokoli. FOTO: Ljudska iniciativa Šentjernej/fb

Tovrstne neslane šale so seveda še kako resne in nevarne. »Kazenski zakonik določa, da se z zaporom do treh let kaznuje, kdor uniči ali poškoduje prometne naprave, prometna sredstva, prometne znake ali naprave za signalizacijo, prometne varnostne naprave, daje napačne signale ali znamenja, postavlja ovire na prometne poti ali ravna na drug podoben način ter s tem povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje večje vrednosti,« vse opozarja Drenik Rangusova.

Zadnji tovrstni primer, o katerem smo poročali, se je zgodil na postajališču Vintgar pred Jesenicami, kjer se je pred enim tednom iztiril potniški vlak na progi Nova Gorica–Jesenice. Po poročilu Slovenskih železnic (SŽ) se je nesreča zgodila zaradi prežaganega zatiča na kretniški ključavnici. Strojevodja in sprevodnik se na srečo nista poškodovala. Je pa seveda nastala visoka škoda. Generalni direktor SŽ Dušan Mes ​opozarja, da so primeri vandalizma na železniški infrastrukturi letos v velikem porastu. Do zdaj so obravnavali 54 incidentov, ki večinoma ogrožajo varnost potnikov in zaposlenih. Pogost pojav je tudi kraja progovnih kablov in naprav.