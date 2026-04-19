TRADICIJA IN NATANČNOST

Pet ur popolne zbranosti za eno linijo: ustvarja gravure, ki jih tehnologija ne more nadomestiti

V podjetju nastajajo tudi policijske značke in medalje za različna državna odlikovanja.
Urban Kovač v poklicu uživa, kar je ključ do vrhunskih izdelkov. FOTO: Dejan Javornik

Poleg talenta in priučenosti je za dobro gravuro zbranost ključnega pomena. FOTO: Dejan Javornik

S preprostim orodjem dela čudeže. FOTO: Dejan Javornik

Vse se je začelo z babico. FOTO: Dejan Javornik

V posel so vpeti vsi trije bratje. Poleg Urbana (na sredini) še Matevž (levo) in Gregor (desno). FOTO: Dejan Javornik

Najlepši izdelki nastanejo počasi in z občutkom. FOTO: Dejan Javornik

Začne se z idejo in skico. FOTO: Dejan Javornik

V drugem delu delavnice za izdelek niso več dovolj le nožki, ampak večtonski stroji. FOTO: Dejan Javornik

Obrobje ure je povsem spremenil in iz nje ustvaril unikat. FOTO: Dejan Javornik

Za tako dovršeno umetnino so potrebni tedni ... FOTO: Osebni arhiv

Posebno zahtevno je graviranje v Rolexove ure. FOTO: Osebni arhiv

Mitja Felc
 19. 4. 2026 | 12:03
V času, ko večino stvari naredijo stroji, si je težko predstavljati, da še obstajajo obrti, pri katerih je vse odvisno izključno od človeške roke. Pri Urbanu Kovaču je prav to bistvo. Njegovo delovno mesto ne ropota in ne utripa v ritmu tehnologije, ampak deluje počasneje, skoraj umirjeno. Zvok, ki ga tam slišiš, ni industrijski, ampak tih in zadržan – tak, ki zahteva zbranost. Urban je eden redkih, ki še vztrajajo pri ročnem graviranju, delu, kjer ni bližnjic in kjer vsaka linija nastane z občutkom.

Urbanova pot ni bila naključna. Graviranje ima njegova družina v krvi, saj se je vse skupaj začelo že pred desetletji. »To je ena najstarejših obrti, kar jih poznamo. Začelo se je že v kameni dobi s klesanjem v kamen,« pojasnjuje Urban. Njegova osebna vez z obrtjo pa je še bolj neposredna: »Moja družinska zgodba se je začela z babico, ki je bila prva graverka v družini, nato sta tradicijo nadaljevala oče in stric v Mariboru.« Od prav vseh sem se tudi veliko naučil, znanje pa potem še nadgrajeval.

Čeprav so se osnove čez tisočletja ohranile, se je tehnika močno izpilila. Danes ne gre več le za grobe zareze, temveč za mikroskopsko natančnost. »Včasih so bile gravure bolj grobe, danes pa stremimo k popolnosti – k čim bolj finim, detajlnim in točnim linijam,« pove mojster, ki priznava, da mu sodobno orodje sicer olajša fizično delo, a ne nadomestijo talenta.

Ko se jeklo upre nožu

Delo ročnega graverja je nenehen boj med umetnikom in materialom. Urban dela z različnimi kovinami, od mehkega zlata do neizprosnih jekel. Posebno poglavje v njegovi karieri predstavljajo prestižne ure. Ko beseda nanese na graviranje ur Rolex, se v njegovih očeh vidi mešanica ponosa in spoštovanja do materiala. »Graviranje ur Rolex je izjemno zahtevno, saj so narejene iz medicinskega jekla, ki je zelo trdo in hitro uniči konice nožev,« razlaga Urban. Za takšen podvig ni dovolj le popoldne ali dva. »Za eno takšno uro sem porabil mesec in pol dela, po pet do šest ur na dan. Samo za relief na številčnici sem potreboval dva tedna natančnega pikanja.«

Pet ur popolne zbranosti

Mnogi si delo graverja predstavljajo kot romantično ustvarjanje, a v resnici gre za izjemno naporno mentalno in fizično delo. Urban pravi, da je meja med vrhunskim izdelkom in napako izjemno tanka, zato je časovna omejitev ključna. »Najbolj učinkovit sem prvih pet ur,« prizna iskreno. »Prve tri ure gre brez težav, potem pa oči postanejo utrujene, zbranost pade in vsaka malenkost te začne motiti. Takrat so potrebni odmori.« Preden pa se sploh dotakne kovine, sledi dolgotrajna priprava. Proces se vedno začne na papirju: »Včasih naredim tudi 50 osnutkov, preden sem zadovoljen. Motiv nato s svinčnikom ročno prenesem na izdelek in pod mikroskopom začnem vrezovanje.«

Bitka z laserji in prihodnost obrti

Vprašanje, ki se ob takšnih obrteh vedno poraja, je, ali bo ročno delo preživelo? Urban se zaveda, da so stroji hitrejši in cenejši, a poudarja, da nimajo duše. »Danes laserska in strojna gravura močno izrivata ročno delo, ker sta hitrejši in cenejši. Vendar stroj nikoli ne more doseči takšnega sijaja, globine in 'življenja', kot ga ima ročna gravura.« Težava pa ni le v tehnologiji, temveč tudi v pomanjkanju novih mojstrov. »Žal šol za graverje ni več, mladi pa nimajo potrpljenja za takšno delo, ki zahteva ure in ure sedenja za mizo.« Kljub temu da je finančni vidik včasih neusmiljen – »moja ura dela stane okoli 40 do 50 evrov, medtem ko laserski varilci računajo tudi do 80 evrov« –, sogovornik ostaja zvest svojemu poklicu.

Urban Kovač ne gravira le predmetov; on vanje vrezuje zgodbe, tradicijo in nešteto ur tihega potrpljenja. Njegovo delo na poročnih prstanih, steklenih izdelkih, dragocenih urah ali celo na motorjih Harley Davidson je opomin, da so najlepše stvari tiste, ki nastanejo počasi in z občutkom. Kot sam pravi: »Tisti občutek, ko pod mikroskopom vidiš, kako kovina dobi novo obliko in lesk. Kljub temu da je trdo delo, je to prava umetnost.«

