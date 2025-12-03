Petarde prekinile Miklavževanje: nevarno ravnanje mladostnikov pred gasilskim domom

V PGD Koroška Bela je ponedeljkovo Miklavževanje za otroke zaznamovala skupina približno 20 mladostnikov, ki je z neodgovornim vedenjem ogrožala prisotne in povzročila materialno škodo. Kljub prepovedi so metali petarde po dvorišču gasilskega doma, med hiše, pod avtomobile in v bližino ljudi. Nekateri so močno udrihali po vratih gasilskega doma, poškodovali lastnino in povzročili materialno škodo. V društvu opozarjajo, da takšna dejanja kažejo na pomanjkanje spoštovanja do prostovoljcev in skupnosti.

Fotografija je simbolična. FOTO: PU Kranj

Stališče Policijske uprave Kranj

Kot so nam sporočili iz PU Kranj, jeseniški policisti o samem dogajanju niso bili obveščeni in niso bili zaprošeni za posredovanje. Prejeli so le en klic občanke zaradi poka petarde, a ob pregledu območja domnevnih kršiteljev niso našli in sami pokov niso zaznali. Ob tem poudarjajo, da je v Sloveniji posest in uporaba petard vseh oblik in moči prepovedana.

Pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok, se sme prodajati samo med 19. in 31. decembrom, uporabljati pa med 26. decembrom in 1. januarjem. Kazen za nepravilno uporabo znaša od 400 do 1.200 evrov, policisti pa lahko izdelek zasežejo. PU Kranj opozarja tudi na zaskrbljujoč trend letošnjih primerov, saj so bili vsi izsledeni storilci mladoletni, stari 15 in 16 let. Dodajajo, da je izjemno pomembno, da se starši z mladostniki pogovarjajo o nevarnostih pirotehnike in odgovornem vedenju.

Fotografija je simbolična. FOTO: Nenadpress Getty Images

Ukrepi in poziv skupnosti

V PGD Koroška Bela napovedujejo poostren nadzor v prihodnjih dneh. Želijo, da skupnost ostane varna, starše pa ob tem pozivajo, naj otroke opozorijo na nevarnosti in posledice neodgovorne uporabe pirotehnike. Tudi policija ob prihajajočih praznikih napoveduje okrepljen nadzor nad uporabo pirotehničnih izdelkov. Nepremišljena uporaba lahko povzroči poškodbe, požare, škodo na infrastrukturi, negativno vpliva na živali in onesnažuje okolje. Policisti bodo prisotni na mestih, ki jih zaznavajo kot problematična, in bodo ob kršitvah dosledno ukrepali. Občane prosijo, naj ob zaznanih nepravilnostih takoj obvestijo policijo in posredujejo opis oseb, saj so hitre informacije ključne za izsleditev kršiteljev.