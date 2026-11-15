Petek je bil za nekoga v Sloveniji izjemno srečen! Padel je dobitek v višini 300.000 evrov, znano, kje

V petkovem žrebanju Eurojackpota so bile izžrebane številke 5, 12, 27, 35 in 44, dodatni številki pa sta bili 4 in 12. Glavnega dobitka 5+2 ni osvojil nihče. Je pa sedem igralcev v Evropi zadelo kombinacijo 5+1, ki je vsakemu prinesla 353.606,70 evra. Dobitki so odšli na Finsko, Madžarsko, v Nemčijo in na Švedsko. V Sloveniji je bilo skupno zabeleženih 10.657 dobitkov.

V Celju gre 300.000 evrov

Posebno veselje je prinesla Mega Bonus Runda. Izžrebano je bilo potrdilo s številko 5369173, vplačano v Celju, ki je vredno 300.000 evrov.

Spomnimo, da je običajno žrebanje Bonus Runda potekalo že prejšnji teden, 6. novembra. Ta teden pa je Loterija Slovenije pripravila še dve posebni žrebanji Mega Bonus Runda. Prvih 300.000 evrov je bilo izžrebanih že v torek, 10. novembra, drugih 300.000 evrov pa v petek.

Naslednje žrebanje Eurojackpota bo v torek, 17. novembra, ko bo predvideni glavni dobitek znašal že 75 milijonov evrov