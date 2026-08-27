Petelinov šopek za vinsko kraljico (FOTO)

Že vse od ustanovitve Občine Šentjernej sredi 90. let prejšnjega stoletja v teh krajih pod Gorjanci praznujejo občinski praznik jernejevo. Ta je povezan z godom svetega Jerneja, zavetnika kraja in župnije, ki ga zaznamujemo 24. avgusta.

Praznovanje ne traja le dan ali dva, pač pa se številni kulturni, zabavni, športni in družabni dogodki za vse starosti zvrstijo v dveh ali treh tednih. Najbolj pestro je bilo minuli konec tedna, ko se je dogajanje sklenilo s farnim žegnanjem, kasaškimi dirkami in ponedeljkovim celodnevnim čaščenjem. Zagotovo najbolj množična pa je bila tradicionalna povorka s skoraj tisoč sodelujočimi, v kateri so se srčno in hudomušno predstavila številna društva, skupine in vasi iz domače ter sosednjih občin.

Nekaj posebnega je Mokropoljski klub mučenikov, ki združuje predvsem poročene moške in starejše samske.

Posebna gostja tokratnega dogajanja je bila aktualna 29. vinska kraljica Slovenije Nika Martinčič, ki prihaja iz bližnje Šmalčje vasi in družine, kjer so vinogradništvo, vinarstvo in trsničarstvo del bogate tradicije. S šopkom jo je presenetila maskota občine petelin Jernej, ki je bil tako kot običajno na čelu povorke.

Klub za konjski šport Šentjernej ohranja več kot 140-letno tradicijo kasaštva v teh krajih.

Več večerov je bilo pestro pod šotorom, najbolj bučno in energije polno pa je bilo, ko je nastopila Tanja Žagar.

Mokropoljski klub mučenikov bo drugo leto praznoval 40 let.

Posebno bučnega aplavza je bil deležen tudi Janez Selak, ki je na nedavni slavnostni seji občinskega sveta prejel laskavi naziv častnega občana Občine Šentjernej, in sicer za trajni prispevek h kulturi, gospodarstvu, športu, turizmu in družbenemu življenju. Poseben pečat je pustil v Pihalnem orkestru Občine Šentjernej, v katerem je dejaven več kot pol stoletja, leta 1973 je bil tudi pobudnik za njegovo oživitev. Vsestransko je aktiven: v mladosti je bil rokometaš, nogometaš in smučarski skakalec, kasneje je deloval v lokalni politiki kot občinski svetnik in podžupan. Dolga leta je vodil turistično društvo, bil je med pobudniki oživitve Kurentove oblasti, zdaj pa vodi Vinoteko Otilija, v kateri hrani zbirko glasbil in petelinov z vsega sveta. Resnični ambasador Šentjerneja.

V povorki so se predstavili gasilci vseh 10 domačih društev, ki skupaj štejejo kar 1700 članov. Med njimi so bili posebej ponosni gasilci PGD Gorenje Vrhpolje, saj letos praznujejo 120-letnico, z ekipo mladih pa so se udeležili kvalifikacij za gasilsko olimpijado. Izbirnih tekmovanj za olimpijado so se udeležile tudi članice PGD Maharovec, medtem ko so članice PGD Cerov Log postale regijske prvakinje. Gasilci so se prav na dan povorke vrnili z gasilskega tabora v Taboru Mojca v Dolenjskih Toplicah.

1700 GASILCEV IN GASILK je v 10 prostovoljnih društvih.

V soboto so se na šentjernejskem »placu« zbrali in veliki množici obiskovalcev predstavili planinci, konjeniki, atleti, kmetice, harmonikarji, upokojenci, lovci, čebelarji, vinogradniki, govedorejci, pevci, telovadci, motoristi, domači godbeniki ter njihovi kolegi iz Kostanjevice, pa tudi Romi s svojim vse bolj prepoznavnim zeliščarskim društvom. Nekaj posebnega je tudi Mokropoljski klub mučenikov iz Dolenjega Mokrega polja, ki bo prihodnje leto praznoval okroglih 40 let. Združuje predvsem poročene moške in starejše samske, ki skozi humor, prijateljstvo, pohodništvo ter šport ohranjajo lokalne običaje in krepijo povezanost krajanov. Povorka je bila prežeta s pozitivno energijo in dobro voljo, za obilo smeha pa sta poskrbela komentatorja: domačin Marko Gorenc in komik Aleš Novak.

Članice Društva kmetic Šentjernej so se predstavile kot tete Pehte in požele veliko smeha.

V občini imajo kar dve lovski družini, LD Orehovica in LD Šentjernej.

Letos so v tej dolenjski občini, ki jo zaznamujejo ugodna gospodarska klima, sodobna infrastruktura ter urejanje novih stanovanjskih območij, namenu predali kar nekaj pomembnih naložb. Junija so odprli novo športno dvorano, pred dnevi so v Mršeči vasi po dolgih letih čakanja dokončali nov most čez reko Krko, v Šmarju so zgradili nov vodohran in vodarno, zaključena pa je prva faza izvedbe protipoplavnih ukrepov na potoku Kobila, s čimer je občina bogatejša tudi za nekaj novih mostov in prenovljenih odsekov cest.