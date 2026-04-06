Dva bivša sta jasna: Premierja bo določila trojka, ki ni zares sredinska, ampak desna (VIDEO)

Povolilna pogajanja za sestavo nove slovenske vlade ostajajo negotova, pri čemer bo o tem, kdo bo predsednik vlade, vse kaže odločil t. i. tretji blok. V oddaji Politično sta nekdanja premierja Lojze Peterle in Marjan Šarec včeraj predstavila svoja pogleda na trojko Resni.ce, Demokratov in združenih NSi, SLS & Fokus, ki pa sta praktično diametralno nasprotna.

Po besedah Peterleta lahko sredisnka navezava, ki jo sestavljajo politični akterji okoli Jerneja Vrtovca, Anžeta Logarja in Zorana Stevanovića, pomembno vpliva tako na izbiro mandatarja kot tudi na vsebino prihodnje vlade. Poudaril je, da ta skupina v ospredje postavlja program in konkretne rešitve za državo, kar bi lahko zmanjšalo politično trgovanje in izsiljevanje v pogajanjih. Na drugi strani je Šarec takšno interpretacijo zavrnil in poudaril, da ne gre za sredinski, temveč za praktično desni blok. Po njegovem mnenju je trenutno povolilno dogajanje normalen del političnih kombiniranj, ki sledijo vsakim volitvam, pri čemer posamezne stranke skušajo iztržiti čim boljši položaj zase. Opozoril je tudi, da bi lahko takšna razmerja pomenila poskus oblikovanja desne vlade in izigravanje relativnega zmagovalca volitev.

Peterle: »čas je za politično spremembo smeri vodenja države«

Razmerja v parlamentu znano kažejo, da brez podpore tretjega bloka, ki razpolaga s približno 20 poslanskimi glasovi, Robert Golob stabilne večine ne more oblikovati. Za izvolitev vlade je namreč potrebnih najmanj 46 glasov. Peterle meni, da bo prav ta skupina s poudarkom na 'vsebini in verodostojnosti svoje politike' prispevala k jasnejšemu in hitrejšemu razpletu dogajanje. Ob tem ocenjuje, da je čas za politično spremembo smeri vodenja države, kar je odkrita kritika golobovega vodenja.

Šarec medtem opozarja na izkušnje iz preteklih pogajanj ter izpostavlja, da lahko tajna glasovanja in politična preigravanja prinesejo nepričakovane rezultate. Po njegovih besedah bo prvi resen preizkus razmerij že izvolitev predsednika državnega zbora na konstitutivni seji parlamenta, ki prihaja v naslednjih tednih.