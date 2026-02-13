Petica za policijskega direktorja, ki je odstopil po smrti Aleša Šutarja

POLICIJA

Kljub nepravilnostim odlična delovna uspešnost Igorja Juršiča. Ocenjevali so obdobje od 1. januarja do 31. decembra lani.

Generalni direktor slovenske policije Damjan Petrič je nekdanjemu direktorju Policijske uprave (PU) Novo mesto Igorju Juršiču za lansko leto podelil odlično oceno delovne uspešnosti. Odločitev odmeva predvsem zato, ker je Juršič novembra lani odstopil po izrednem nadzoru Generalne policijske uprave (GPU). Nadzor GPU je sledil dogodkom v noči na 25. oktober pred novomeškim lokalom LokalPatriot, kjer je po prejetem udarcu umrl 48-letni meščan Aleš Šutar. Nadzorniki so ugotovili odklone pri doslednem upoštevanju internih pravil, postopkov in usmeritev. »Z ugotovitvami je bil seznanjen generalni ...