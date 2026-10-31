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Petnajst makaronov za zajtrk Slovencem v koncentracijskem taborišču (FOTO)

V čudoviti Toskani se skriva Renicci, kraj peklenskega imena za številne Slovence.
Marko Kožuh je našel Mario, hčerko kmeta, ki je pomagal njegovemu očetu. FOTO: Simona Fajfar

Marko Kožuh je našel Mario, hčerko kmeta, ki je pomagal njegovemu očetu. FOTO: Simona Fajfar

V Muzeju odpora v Sansepolcru imajo tudi spiske taboriščnikov. FOTO: Simona Fajfar

V Muzeju odpora v Sansepolcru imajo tudi spiske taboriščnikov. FOTO: Simona Fajfar

V Muzeju odpora v Sansepolcru so podatki o slovenskih partizanih, ki so se borili v teh krajih. FOTO: Simona Fajfar

V Muzeju odpora v Sansepolcru so podatki o slovenskih partizanih, ki so se borili v teh krajih. FOTO: Simona Fajfar

Slovenska delegacija vedno položi venec k spomeniku žrtvam na pokopališču v Sansepolcru. FOTO: Simona Fajfar

Slovenska delegacija vedno položi venec k spomeniku žrtvam na pokopališču v Sansepolcru. FOTO: Simona Fajfar

V kostnici v Sansepolcru je pokopan tudi Dušan Bordon. FOTO: Simona Fajfar

V kostnici v Sansepolcru je pokopan tudi Dušan Bordon. FOTO: Simona Fajfar

Domačini so letos izpeljali dve slovesnosti v Spominskem parku Renicci, saj je bila druga namenjena trem razredom osnovnošolcev. FOTO: Simona Fajfar

Domačini so letos izpeljali dve slovesnosti v Spominskem parku Renicci, saj je bila druga namenjena trem razredom osnovnošolcev. FOTO: Simona Fajfar

Spomenik Dušanu Bordonu in Pjotru Fesipoviču, ki sta padla, ko sta krila umik soborcev. FOTO: Simona Fajfar

Spomenik Dušanu Bordonu in Pjotru Fesipoviču, ki sta padla, ko sta krila umik soborcev. FOTO: Simona Fajfar

Skupina domačinov in slovenskih partizanov leta 1944 v hribih nad Cantianom, med njimi tudi Vinko Kožuh (sedmi z desne). FOTO: Osebni Arhiv Marka Kožuha

Skupina domačinov in slovenskih partizanov leta 1944 v hribih nad Cantianom, med njimi tudi Vinko Kožuh (sedmi z desne). FOTO: Osebni Arhiv Marka Kožuha

»Domačini skrbijo za spomin na koncentracijsko taborišče Renicci, zato je naša dolžnost, da prihajamo sem,« poudari Janez Maršič. FOTO: Simona Fajfar

»Domačini skrbijo za spomin na koncentracijsko taborišče Renicci, zato je naša dolžnost, da prihajamo sem,« poudari Janez Maršič. FOTO: Simona Fajfar

»Bataljon, ki ga je ustanovil moj oče, je imel na koncu 176 borcev, samih tujcev, med njimi pa je bilo največ Slovencev,« pravi Marko Kožuh. FOTO: Simona Fajfar

»Bataljon, ki ga je ustanovil moj oče, je imel na koncu 176 borcev, samih tujcev, med njimi pa je bilo največ Slovencev,« pravi Marko Kožuh. FOTO: Simona Fajfar

Marko Kožuh je našel Mario, hčerko kmeta, ki je pomagal njegovemu očetu. FOTO: Simona Fajfar
V Muzeju odpora v Sansepolcru imajo tudi spiske taboriščnikov. FOTO: Simona Fajfar
V Muzeju odpora v Sansepolcru so podatki o slovenskih partizanih, ki so se borili v teh krajih. FOTO: Simona Fajfar
Slovenska delegacija vedno položi venec k spomeniku žrtvam na pokopališču v Sansepolcru. FOTO: Simona Fajfar
V kostnici v Sansepolcru je pokopan tudi Dušan Bordon. FOTO: Simona Fajfar
Domačini so letos izpeljali dve slovesnosti v Spominskem parku Renicci, saj je bila druga namenjena trem razredom osnovnošolcev. FOTO: Simona Fajfar
Spomenik Dušanu Bordonu in Pjotru Fesipoviču, ki sta padla, ko sta krila umik soborcev. FOTO: Simona Fajfar
Skupina domačinov in slovenskih partizanov leta 1944 v hribih nad Cantianom, med njimi tudi Vinko Kožuh (sedmi z desne). FOTO: Osebni Arhiv Marka Kožuha
»Domačini skrbijo za spomin na koncentracijsko taborišče Renicci, zato je naša dolžnost, da prihajamo sem,« poudari Janez Maršič. FOTO: Simona Fajfar
»Bataljon, ki ga je ustanovil moj oče, je imel na koncu 176 borcev, samih tujcev, med njimi pa je bilo največ Slovencev,« pravi Marko Kožuh. FOTO: Simona Fajfar
Simona Fajfar
 31. 10. 2026 | 15:15
6:40
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Če je en kilogram riža za 45 ljudi, je to 22 gramov riža na osebo. Manj kot dve žlici. »Eden od mojih prijateljev je redno štel makarone in si zapisoval v dnevnik: petnajst makaronov za zajtrk.« Tako, s predstavitvijo »hišnega jedilnika«, je režiser Andrea Merendelli uvedel letošnjo obletnico v italijanskem koncentracijskem taborišču Renicci, ki je delovalo od oktobra 1942 do kapitulacije Italije 8. septembra 1943.

Na vrhuncu je v taborišču, ki je bilo veliko 17 hektarov, zaradi lakote, žeje in mraza umiralo okoli 6000 ljudi. Najmlajši taboriščnik je bil star 12 let, najstarejši 70. Večinoma so bili Slovenci. Niso bili vojni ujetniki, da bi dobili toliko hrane kot vojaki, ki so jih zajeli. Komisar za taborišča je odredil, da so civilisti in jim zato pripada polovica porcije vojnih ujetnikov.

Vesela sem, da je bila ta ljubezen tako velika, da je zaradi nje lahko preživel take grozljivosti.

Na Rabu, v Gonarsu, Padovi, Renicciju, Monigu, v Viscu in drugje po Italiji ter Dalmaciji je bilo v taboriščih fašistične Italije zaprtih skupno 36.200 Slovencev, umrlo jih je 2178. Niso umirali po premišljenem načrtu, kot je bilo značilno za nemška uničevalna koncentracijska taborišča, ampak počasneje, od lakote, žeje, nalezljivih bolezni.

»Domačini skrbijo za spomin na koncentracijsko taborišče Renicci, zato je naša dolžnost, da prihajamo sem,« poudari Janez Maršič. FOTO: Simona Fajfar
»Domačini skrbijo za spomin na koncentracijsko taborišče Renicci, zato je naša dolžnost, da prihajamo sem,« poudari Janez Maršič. FOTO: Simona Fajfar
»Mnogi so bili videti kot strahovi, z velikimi zabuhlimi rumenimi kolobarji okrog oči. Najbolj boleč pogled je bil na mladoletnike. Njih je lakota zdelala še bolj kot odrasle. Ustnice so se jim krčile, da niso mogli več docela pokrivati zob. Le na nosu so imeli še nekaj prave barve. Bili so kot živi mrliči,« je v svojih spominih na Renicci zapisal Alojz Maršič, ki so ga zaprli leta 1942. To, kar je doživel med vojno – v petih koncentracijskih taboriščih je preživel več kot tri leta, natančneje 1113 dni –, je po vojni podrobno zapisal v tri velike šolske zvezke. Njegov sin Janez jih je odkril po očetovi smrti. In začel raziskovati. Z ženo sta prečesala del Toskane, kjer naj bi bil Renicci, a kraja s tem imenom ni. Je ledinsko ime blizu vasi Motina. To je izvedel od Ilarie Lorenzini, mlade antifašistke, ki skupaj z drugimi domačini skrbi, da spomin na dogajanje med vojno ne zbledi. Povezala pa ga je tudi z drugimi ljudmi podobnih pogledov, kot sta Andrea Merendelli in Mirco Draghi, ki ne pustijo, da bi ti dogodki izginili v pozabo.

»Nismo mi prvi iz Slovenije, ki hodimo v Renicci,« pravi Janez Maršič. Po vojni so nekdanji taboriščniki in njihovi svojci hodili na obletne slovesnosti v Nemčijo in tudi v Italijo. Sčasoma pa je bilo taboriščnikov vedno manj in spomini so začeli bledeti. »Mi smo naslednja generacija, ki se trudi ta spomin ohraniti.«

»Bataljon, ki ga je ustanovil moj oče, je imel na koncu 176 borcev, samih tujcev, med njimi pa je bilo največ Slovencev,« pravi Marko Kožuh. FOTO: Simona Fajfar
»Bataljon, ki ga je ustanovil moj oče, je imel na koncu 176 borcev, samih tujcev, med njimi pa je bilo največ Slovencev,« pravi Marko Kožuh. FOTO: Simona Fajfar
To velja tudi za Marka Kožuha, ki je vedel nekaj malega o očetovi usodi med vojno zato, ker je prisluškoval pogovorom očeta Vinka s prijatelji, nekdanjimi soborci. Italijani so ga aretirali maja 1942 in bi ga ustrelili, če ne bi bil mladoletnik. Odpeljali so ga v koncentracijsko taborišče Gonars, potem v Renicci. Po kapitulaciji Italije nekdanji taboriščniki niso mogli domov, ker sta bili severno in južno od njih dve nemški obrambni liniji. Zato se je njegov oče pridružil partizanom. »Franjo Štimac, Drago Gorenc in Vinko Kožuh so v tisti vasi nad Cantianom, ki ima vsega nekaj hiš, ustanovili partizansko enoto,« predstavi Marko Kožuh vsebino dokumentov, ki govorijo o njegovem očetu. Bataljon je imel na koncu 176 borcev, samih tujcev, največ Slovencev, ki so se junaško borili v teh hribovitih predelih Italije. Marko Kožuh je našel Mario, hčerko kmeta, ki je pomagal njegovemu očetu. Tudi letos so že 97-letno gospo obiskali, da so skupaj z njenimi sorodniki obujali spomine. Prebivalci se s spoštovanjem spomnijo slovenskih partizanov. Med njimi ima posebno mesto slovenski publicist Dušan Bordon. Skupaj z bratom Radom je bil taboriščnik v Renicciju, potem se je pridružil partizanom in padel skupaj z Rusom Pjotrom Fesipovičem, ko sta krila umik soborcev. Osemdeset let po smrti sta dobila marmorni spomenik, ki je nadomestil lesenega. A ta pomnik ni edini, s katerim se v teh krajih spominjajo Slovencev. V Sansepolcru ima ANPI, ki je italijanska različica naše Zveze borcev, muzej, v katerem ne manjka podatkov o odporniškem gibanju in tudi Slovencih med drugo svetovno vojno.

»Ko sem v muzeju zagledala seznam, na katerem je ime mojega očeta, je bilo zame zelo čustveno,« pravi Darja Ameršek. Njen oče je bil v Gonarsu in Renicciju, a o tem ni govoril. Pred 18 leti je našla njegov dnevnik, v katerem je veliko risb in v katerem je jasno zapisano, da je grozoto koncentracijskega taborišča preživel zaradi misli na svojo ljubezen, Olgico, Darjino mamo. »Vesela sem, da je bila ta ljubezen tako velika, da je zaradi nje lahko preživel take grozljivosti,« pravi njuna hčerka.

36.200 SLOVENCEV je bilo zaprtih v italijanskih taboriščih, umrlo jih je 2178.

Na pokopališču v Sansepolcru je tudi velik spomenik s kostnico, v katero so posmrtni ostanki Dušana Bordona in 159 jugoslovanskih žrtev koncentracijskega taborišča Renicci ter 446 padlih jugoslovanskih borcev v srednji Italiji. Med njimi je tudi 109 antifašistov in partizanov iz Slovenije. »Naše sodelovanje z Italijani traja že 15 let,« pravi Jani Alič, predsednik koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi združenj borcev, ki je zadovoljen, da so v vsem tem času spletli prijateljske vezi, ki so pomembne za eno in drugo stran.

»Domačini skrbijo za ta spomin, zato je naša dolžnost, da prihajamo. Naša odgovornost pa je, da tragična dejstva in posledice druge svetovne vojne kot izkušnjo in opozorilo prenašamo na mlajše. Da naši otroci in vnuki ne bi nikoli postali niti žrtve niti izvrševalci zločinov,« sklene Janez Maršič.

V Muzeju odpora v Sansepolcru imajo tudi spiske taboriščnikov. FOTO: Simona Fajfar
V Muzeju odpora v Sansepolcru imajo tudi spiske taboriščnikov. FOTO: Simona Fajfar

V Muzeju odpora v Sansepolcru so podatki o slovenskih partizanih, ki so se borili v teh krajih. FOTO: Simona Fajfar
V Muzeju odpora v Sansepolcru so podatki o slovenskih partizanih, ki so se borili v teh krajih. FOTO: Simona Fajfar

Slovenska delegacija vedno položi venec k spomeniku žrtvam na pokopališču v Sansepolcru. FOTO: Simona Fajfar
Slovenska delegacija vedno položi venec k spomeniku žrtvam na pokopališču v Sansepolcru. FOTO: Simona Fajfar

V kostnici v Sansepolcru je pokopan tudi Dušan Bordon. FOTO: Simona Fajfar
V kostnici v Sansepolcru je pokopan tudi Dušan Bordon. FOTO: Simona Fajfar

Domačini so letos izpeljali dve slovesnosti v Spominskem parku Renicci, saj je bila druga namenjena trem razredom osnovnošolcev. FOTO: Simona Fajfar
Domačini so letos izpeljali dve slovesnosti v Spominskem parku Renicci, saj je bila druga namenjena trem razredom osnovnošolcev. FOTO: Simona Fajfar

Spomenik Dušanu Bordonu in Pjotru Fesipoviču, ki sta padla, ko sta krila umik soborcev. FOTO: Simona Fajfar
Spomenik Dušanu Bordonu in Pjotru Fesipoviču, ki sta padla, ko sta krila umik soborcev. FOTO: Simona Fajfar

Skupina domačinov in slovenskih partizanov leta 1944 v hribih nad Cantianom, med njimi tudi Vinko Kožuh (sedmi z desne). FOTO: Osebni Arhiv Marka Kožuha
Skupina domačinov in slovenskih partizanov leta 1944 v hribih nad Cantianom, med njimi tudi Vinko Kožuh (sedmi z desne). FOTO: Osebni Arhiv Marka Kožuha

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