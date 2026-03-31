Petrol ob enakih prihodkih lani povečal čisti dobiček, očitke vlade označujejo kot »neutemeljene«

Skupina Petrol je lani po nerevidiranih podatkih ustvarila 6,14 milijarde evrov prihodkov, kar je 0,5 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček je bil s 174,2 milijona evrov za 19 odstotkov višji, a pod načrtom. Dobiček iz poslovanja skupine je znašal 224,8 milijona evrov, kar je osem odstotkov več kot predlani, bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) pa je bil s 326,6 milijona evrov višji za štiri odstotke, je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočil Petrol. V družbi pravijo, da so leto zaznamovali visoka geopolitična negotovost, nadaljnja regulacija cen energentov in spremembe na energetskih trgih. »Leto 2025 so zaznamovali zaostreni regulatorni pogoji in višji stroški energetskega prehoda. Kljub temu smo z učinkovitim upravljanjem, rastjo na trgih zunaj Slovenije in stroškovno disciplino ohranili stabilno poslovanje. Presegli smo rezultate iz leta 2024, načrtovanih ciljev pa nismo v celoti dosegli,« je dejal predsednik uprave Sašo Berger.

Nerevidirano poročilo je bilo objavljeno po seji nadzornega sveta, ki je ocenil, da so glede na zahtevne regulatorne okoliščine doseženi poslovni rezultati dobri, vendar pod načrtovanimi. »Skupina Petrol je v letu 2025 dosegla največ, kar je bilo v izjemno zahtevnem okolju mogoče. Rezultati so solidni, zlasti zaradi stroškovne učinkovitosti in prodaje na tujih trgih, vendar zaostajajo za načrtovanimi cilji. Uprava bo morala še naprej zagotavljati stroškovno učinkovitost, vsekakor pa je čim prej nujno potrebna sprememba regulatornega okvira,« je zapisala predsednica nadzornega sveta Vesna Južna.

Dve tretjini več za investicije

Skupina je prodala 4,1 milijona ton goriv in derivatov, kar je šest odstotkov več kot leta 2024. Prodaja zemeljskega plina se je povečala za 10 odstotkov na 22,8 teravatne ure (TWh), prodaja električne energije pa za pet odstotkov na 12,8 TWh. Prihodki od prodaje trgovskega blaga in storitev so znašali 661,5 milijona evrov, štiri odstotke več kot predlani. Skupina je zaposlovala nekaj manj kot 8900 ljudi, odstotek manj kot v 2024, od tega okoli 2430 v Sloveniji. Imela je 598 prodajnih mest, en odstotek več, od tega 317 v Sloveniji in 203 na Hrvaškem. Investicije skupine so znašale 100,3 milijona evrov, dve tretjini več kot predlani, namenjene pa so bile v prenovo prodajnih mest, razvoj obnovljivih virov, e-mobilnost in digitalizacijo poslovanja. Matična družba Petrol je imela 4,1 milijarde evrov prihodkov, kar je 6,4 odstotka manj kot leto prej. Dobiček iz poslovanja je padel za 26,2 odstotka na 87,7 milijona evrov. Prihodki iz dividend odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb so poskočili s 44 milijonov na 109 milijonov evrov in čisti dobiček je porasel za 32,2 odstotka na 172,5 milijona evrov.

Očitki neutemeljeni

Nadzorni svet se je tudi seznanil s poročilom uprave glede problematike oskrbe maloprodajnih mest z gorivi v marcu. Ugotovil je, da so na nastanek motenj pri oskrbi goriv na prodajnih mestih odločilno vplivale spremenjene geopolitične razmere, cenovna neusklajenost z okoliškimi državami, neustrezen mehanizem oblikovanja maloprodajnih cen, izrazito povečano čezmejno povpraševanje, nenadna povečana prodaja kurilnega olja kmetijstvu, špekulativno kopičenje zalog pri končnih kupcih in pričakovanja nadaljnjih podražitev. Nadzorniki so ob očitkih, ki letijo na Petrol, soglasno sprejeli sklep, da so se uprava in zaposleni družbe na spremenjene razmere odzvali skrbno, strokovno in odgovorno.

»Vsi očitki na račun družbe Petrol, da je zaradi predvolilnega obdobja delovala politično motivirano, so povsem neutemeljeni. Zaradi najnižjih cen v primerjavi s sosednjimi državami in posledičnega kopičenja zalog s strani kupcev bi se v enaki situaciji znašli tudi, če ne bi šlo za predvolilni čas. Pomembno je poudariti, da je Petrol deloval odgovorno in skrbno, saj je dobavljal gorivo tudi drugim slovenskim naftnim trgovcem in naredil vse, kar je bilo v njegovi moči za zagotovitev stabilne oskrbe,« je zapisala Južna.