Petrol odgovarja Levici: »Očitke o politični motiviranosti odločno zavračamo«

Razmere na slovenskem trgu pogonskih goriv v marcu so sprožile politične odzive, nadzore državnih institucij in pojasnila največjih distributerjev. V središču pozornosti so vprašanja o dobavi goriva, razlikah med posameznimi prodajnimi mesti ter vplivu regulacije cen na razpoložljivost goriva. Stranka Levica je na družbenem omrežju Instagram opozorila na domnevno nesorazmerje pri dobavi goriva. Po njihovih navedbah naj bi družba Petrol marca znatno povečala dobave na avtocestnih črpalkah (za 222 odstotkov), medtem ko naj bi bila rast v mestnih območjih bistveno nižja (34 odstotkov). Očitek implicira, da naj bi bile logistične prioritete usmerjene v bolj dobičkonosne lokacije, kar odpira vprašanja o enakomerni oskrbi prebivalstva.

Odgovor Petrola

Za komentar smo prosili Skupino Petrol, ki očitke zavrača in poudarja, so bile razlike med posameznimi lokacijami posledica različne stopnje obremenjenosti prodajnih mest. Za Slovenske novice so pojasnili:

»Ključno dejstvo je, da je v zelo kratkem času prišlo do izjemnega in nenadnega porasta povpraševanja, medtem ko se oskrba na ravni celotne mreže ni zmanjševala, temveč se je povečala. Razlike med posameznimi lokacijami, ki jih navajate, so bile posledica različne stopnje obremenjenosti prodajnih mest. Avtocestna in obmejna prodajna mesta so bila zaradi cenovnih razlik v primerjavi s sosednjimi državami in tranzitnega prometa bistveno bolj izpostavljena povečanemu povpraševanju, zato je bilo tja usmerjenih tudi več dobav. Ni šlo za nesorazmerno oskrbo, temveč za prilagajanje logistike dejanskim razmeram na terenu z namenom zagotavljanja čim bolj enakomerne dostopnosti goriva po vsej Sloveniji. Ob tem velja izpostaviti, da je Petrolova mreža prodajnih mest zelo razvejana, zato kljub maksimalni angažiranosti vseh razpoložljivih voznikov in cistern v razmerah izjemnega in nenadnega skokovitega porasta odjema ni mogoče v zelo kratkem času hkrati oskrbeti vseh lokacij.

Očitke o kakršnikoli politični motiviranosti ali povezavi z volilnim obdobjem odločno zavračamo. Razmere so bile izključno posledica tržnih dejavnikov (napovedi dviga cen, cenovnih razlik v primerjavi s sosednjimi državami ter posledično izrazito povečanega povpraševanja in špekulativnih nakupov oz. kopičenja prekomernih zalog).«

Komentarji na družbenih omrežjih

Na objavo Levice se je odzvala novinarka Petra Sovdat in na družbenem omrežju X zapisala: »Al je pa to zahteva zaradi koncesijskih pogodb za oskrbo AC kot javna gospodarska služba na AC. Loh je pa tud zarota, no.« Dodala je emotikon na glavo obrnjenega obraza, ki ponazarja ironijo, sarkazem ali smeh iz obupa.