Petrol trdi, da oskrba z gorivom ni motena, vlada obljublja, da cene ne bo dvignila na račun prispevka za energetsko učinkovitost

Vlada je za znižanje končnih cen derivatov poleg tega do 15. decembra podaljšala oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Kot pojasnjuje, je namen sprememb ublažiti pritisk na maloprodajne cene pogonskih goriv zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih. Ukrep bo imel pozitiven učinek tako na gospodinjstva kot gospodarstvo, dodaja.

Ni res, da Petrolu primanjkuje goriva

Slovenski trgovec z naftnimi derivati Petrol trenutno tudi še ne občuti neposrednih vplivov napovedi Savdske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču ob Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako zaenkrat poteka nemoteno, so pojasnili za STA.

Savdska Arabija je po napadih na njen naftovod, ki povezuje Abqaiq v bližini Perzijskega zaliva s pristaniščem Yanbu ob Rdečem morju, evropske odjemalce obvestila, da bo nekatere pošiljke surove nafte odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču ob Rdečem morju začasno ustavljeno. Medtem pa ta država dodatne pošiljke surove nafte v azijske rafinerije ponuja prek pretovora z ladje na ladjo na območju omanskega pristanišča Sohar, poročajo tuje tiskovne agencije. To naj bi nekoliko zmanjšalo zaskrbljenost glede dodatnih motenj v oskrbi s črnim zlatom, ki je načeta že zaradi zaprtja Hormuške ožine.