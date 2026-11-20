Slovenski energetski velikan Petrol je ob razkritju poslovnih rezultatov za prvih devet mesecev letošnjega leta napovedal ukrepe, ki bi jih lahko občutili tudi vozniki. Če se razmere ne bodo spremenile, bi lahko na posameznih bencinskih servisih omejili točenje goriva ali jih celo zaprli. Čeprav je Petrol ustvaril več prihodkov, mu je čisti dobiček upadel za več kot petino.

V družbi za slabše rezultate krivijo državno regulacijo cen goriv

Pri Petrolu so danes predstavili poslovne rezultate, ki so razkrili precejšnje nesorazmerje med rastjo prodaje in dobičkom. Skupina je v prvih devetih mesecih leta 2026 ustvarila 5,3 milijarde evrov prihodkov, kar je 18 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Toda čisti dobiček je kljub temu upadel za kar 22 odstotkov, na 106,4 milijona evrov. Še posebej odmevno pa je opozorilo vodstva, da bi lahko zaradi trenutnih razmer posegli po ukrepih, ki bi vplivali na poslovanje posameznih bencinskih servisov.

Bodo nekateri bencinski servisi zaprli vrata?

Predsednica nadzornega sveta Petrola Vesna Južna je opozorila, da je družba že sprejela poseben protokol za ukrepanje ob nerentabilnem poslovanju prodajnih mest. »Država z neustrezno regulacijo cen goriv Petrol postavlja v položaj, ko lahko večja prodaja pomeni tudi večjo izgubo,« je poudarila. Kot je pojasnila, takšen sistem za družbo ni dolgoročno vzdržen. »Če se pogoji poslovanja ne bodo spremenili, bo družba ravnala v skladu s sprejetim protokolom, ki vključuje omejitve točenja goriv ali zapiranje posameznih nerentabilnih prodajnih mest,« je napovedala Južna. To pomeni, da bi lahko Petrol v prihodnje na določenih lokacijah omejil prodajo goriva ali zaprl posamezne servise, če njihovo poslovanje ne bi bilo več ekonomsko upravičeno. Za zdaj niso sporočili, katere lokacije bi lahko prizadeli takšni ukrepi, prav tako niso navedli, kdaj bi jih začeli izvajati. Sprejeti protokol bodo predstavili delničarjem na naslednji skupščini.

Samo marca za 27,5 milijona evrov izgube

Pri Petrolu pojasnjujejo, da so se težave posebej zaostrile marca, ko so zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu močno poskočile nabavne cene goriv. Ker regulirane maloprodajne cene v Sloveniji niso sledile podražitvam na svetovnih trgih, se je družba znašla v težavnem položaju. Prodaja goriv v Sloveniji se je marca v primerjavi z istim mesecem lani povečala za kar 39 odstotkov. Toda zaradi visokih nabavnih stroškov je Petrol samo v tem mesecu na slovenskem trgu pri prodaji goriv in derivatov ustvaril 27,5 milijona evrov negativnega poslovnega izida iz poslovanja. V družbi opozarjajo, da dodatna prodaja ni nujno pomenila tudi večjega zaslužka.

Vesna Južna. FOTO: Jože Suhadolnik

Zahtevajo sprostitev cen goriv

Predsednik uprave Petrola Sašo Berger je poudaril, da so skušali negativne posledice omejiti z varčevanjem in učinkovitejšim poslovanjem, vendar izgub niso mogli v celoti nadomestiti. »Naša prednostna naloga ostaja prosto oblikovanje cen naftnih derivatov kot pogoj za finančno stabilnost, nadaljnji razvoj skupine in zanesljivo oskrbo kupcev,« je dejal.

Od države zahtevajo tudi milijonsko odškodnino

Petrol poleg napovedanih ukrepov nadaljuje tudi sodne postopke zaradi regulacije cen goriv. Proti Republiki Sloveniji je vložil dve odškodninski tožbi, eno v višini 106,9 milijona evrov in drugo v višini 70,3 milijona evrov. Njegova hrvaška družba pa od Republike Hrvaške zahteva 60 milijonov evrov odškodnine. Skupaj gre za zahtevke v višini 237,2 milijona evrov.

Slabše poslovanje tudi ob koncu leta

V Petrolu ocenjujejo, da bo njihov bruto dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) letos približno 15 odstotkov nižji od načrtovanega.

Kljub višjim prihodkom in dobrim rezultatom nekaterih drugih dejavnosti negativnih posledic regulacije cen goriv po njihovih ocenah do konca leta ne bo mogoče nadomestiti. Družba zato napoveduje nadaljnje obvladovanje stroškov in ukrepe za večjo učinkovitost poslovanja.