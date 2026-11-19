TEŽKA PROMETNA NESREČA

Eva Moškon je v prometni nesreči oslepela in skoraj izgubila glas. Zdaj 43-letna pevka opozarja voznike na nevarnost prehitre vožnje.

Slabo leto in pol po težki prometni nesreči, v kateri je oslepela na eno oko in skoraj izgubila svoj prečudoviti glas, se Evi Moškon vendarle obeta lepše obdobje. Triinštiridesetletna pevka iz Tržiča, ki je pred dvema desetletjema zablestela z pesmijo Od pekla do raja v duetu z Janom Plestenjakom, potem pa odšla po svoji glasbeni poti, se po štirih operacijah in dolgem in bolečem okrevanju spet vrača v življenje, kakršno je poznala pred nesrečo. Srčno verjame, da ji še uspe zaživeti na polno. Leta 2005 je zablestela z pesmijo Od pekla do raja v duetu z Janom Plestenjakom. Foto: Ljubo ...