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PGD Sežana se veseli pridobitev in svetle prihodnosti (FOTO)

Leta 2027 bo stal gasilski dom, ki bo tudi prostor druženja.
Veselijo se začetka gradnje novega gasilskega doma. FOTO: Olga Knez

Veselijo se začetka gradnje novega gasilskega doma. FOTO: Olga Knez

Dočakali so tudi novo gasilsko vozilo. FOTO: Olga Knez

Dočakali so tudi novo gasilsko vozilo. FOTO: Olga Knez

Predsednik društva Simon Hlačar je spomnil, da so stari gasilski dom odprli leta 1963. FOTO: Olga Knez

Predsednik društva Simon Hlačar je spomnil, da so stari gasilski dom odprli leta 1963. FOTO: Olga Knez

Slovesna predaja ključev FOTO: Olga Knez

Slovesna predaja ključev FOTO: Olga Knez

Dogodek je pospremila Kraška pihalna godba. FOTO: Olga Knez

Dogodek je pospremila Kraška pihalna godba. FOTO: Olga Knez

Veselijo se začetka gradnje novega gasilskega doma. FOTO: Olga Knez
Dočakali so tudi novo gasilsko vozilo. FOTO: Olga Knez
Predsednik društva Simon Hlačar je spomnil, da so stari gasilski dom odprli leta 1963. FOTO: Olga Knez
Slovesna predaja ključev FOTO: Olga Knez
Dogodek je pospremila Kraška pihalna godba. FOTO: Olga Knez
Olga Knez
 3. 7. 2026 | 12:40
4:16
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Sežansko prostovoljno gasilsko društvo, katerega začetki delovanja segajo v leto 1894 in v katerem je 130 članov, od tega 44 operativnih gasilcev, vodi predsednik Simon Hlačar, zdaj pa je po 32 letih končno dočakalo začetek gradnje novega gasilskega doma z odkritjem temeljnega kamna.

V vojašnici

Na slovesnosti, ki so se je udeležili tudi podpoveljnik GZS Marko Adamič, predsednik združenja poklicnih gasilcev, gasilski poveljnik sežanske občine in direktor poveljstva ZGRS Blaž Turk, poveljnik in častni poveljnik Kraške gasilske zveze Blaž Rogelja ter Peter Jerina, namestnik regijskega poveljnika Obalno-kraške regije Mitja Šantelj in številni drugi, so v uporabo predali novo gasilsko vozilo GVM-1. S pridobitvijo sodobnih prostorov za operativno delo, usposabljanje in društveno življenje se za PGD Sežana začenja novo obdobje.

Nekoč gospodarji lastnega doma smo postali gostje v prostorih, ki si jih delimo z drugimi službami.

O dolgoletni tradiciji društva, katerega delovanje se je ustavilo pod fašistično oblastjo od 1927. in se znova vzpostavilo leto po priključitvi Primorske k matični domovini (1948.), je spregovoril Hlačar, ki je spomnil, da so stari gasilski dom odprli leta 1963, društvu je služil vse do leta 1994. Občina Sežana se je takrat obvezala zagotoviti nadomestne prostore v nekdanji vojašnici JLA, ki so jih imeli skupaj z Zavodom za gasilno in reševalno službo Sežana, Območnim združenjem RK in KGZ v brezplačni uporabi na Bazoviški cesti in so v lasti Republike Slovenije ter upravljanju ministrstva za obrambo. »Nekoč gospodarji lastnega doma smo tako postali gostje v prostorih, ki si jih delimo z drugimi službami. Ta začasnost traja že več kot 30 let, kar se pozna predvsem pri delu z mladino in članstvom. Zgodba novega gasilskega doma sega v leto 2007, ko so nastali prvi idejni projekti. V mandatu zdajšnjega župana Andreja Sile so se dolgoletne obljube začele spreminjati v realnost. Pred dvema letoma se je začela urejati komunalna infrastruktura, prvi konkretni premik, današnji dan pa pomeni naslednjega,« je poudaril Hlačar.

Občinska sredstva

Gasilski dom naj bi stal do konca leta 2027, naložba pa je vredna več kot 2,6 milijona. Sežana prepoznava pomen in poslanstvo gasilstva, zato bo vsa sredstva zagotovila občina, je poudaril župan: »Prostore bodo dobili tudi člani Radiokluba Nika Šturma - Tarzana, ki imajo pomembno vlogo v sistemu zaščite in reševanja.« Novi objekt bo obsegal pritličje in prvo nadstropje v bruto površini 746 kvadratnih metrov. Poleg garažnih prostorov za gasilska vozila ter shranjevanje zaščitne in reševalne opreme bodo pridobili prostore za nemoteno delovanje operativne enote, med njimi dežurno sobo, garderobe, sanitarije, skladišče in prostor za kompresorsko postajo. V objektu bosta tudi klubski prostor za druženje in predavalnica, ki bo namenjena tudi drugim uporabnikom. Na podlagi javnega naročila so za gradnjo novega gasilskega doma izbrali Komunalo Sežana. Odkritje temeljnega kamna sta spremljala tudi predsednik domačega radiokluba Tilen Čeh in predstavnik izvajalca del Pavel Hevka.

2,6 milijona je vredna naložba.

Sežanski gasilci so se razveselili še ene pomembne pridobitve, prevzeli so novo gasilsko vozilo z devetimi sedeži GVM-1, namenjeno prevozu gasilcev in logistični podpori ob obsežnejših intervencijah in bo pomembno pripomoglo k še boljši operativni pripravljenosti društva. Sredstva zanj je zagotovila sežanska občina iz naslova požarne takse, posodobljeni vozni park ima zdaj štiri vozila. Ključe nove pridobitve so mladi gasilci predali županu Sili, ta pa poveljniku domačega PGD Gregorju Ebertu. Skrbnik vozila je Tadej Marušič. Program, ki ga je povezoval Žan Mahnič, je pod taktirko dirigenta Iva Bašiča popestrila Kraška pihalna godba.

Dočakali so tudi novo gasilsko vozilo. FOTO: Olga Knez
Dočakali so tudi novo gasilsko vozilo. FOTO: Olga Knez

Predsednik društva Simon Hlačar je spomnil, da so stari gasilski dom odprli leta 1963. FOTO: Olga Knez
Predsednik društva Simon Hlačar je spomnil, da so stari gasilski dom odprli leta 1963. FOTO: Olga Knez

Slovesna predaja ključev FOTO: Olga Knez
Slovesna predaja ključev FOTO: Olga Knez

Dogodek je pospremila Kraška pihalna godba. FOTO: Olga Knez
Dogodek je pospremila Kraška pihalna godba. FOTO: Olga Knez

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