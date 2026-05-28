Piknik povezal družine in generacije

V prekrasnem sončnem vremenu so v mestnem parku v Gornji Radgoni pripravili tradicionalno prireditev Piknik v parku 2026, ki je znova potrdila, kako si ljudje vseh starosti želijo druženja in zabave. Dogodek je organiziral Zavod Kultprotur Gornja Radgona, privabil pa je številne obiskovalce.

Med drugim sta se druženja udeležili tudi županja Urška Mauko Tuš in direktorica zavoda Tatjana Kotnik Karba, prišle pa so celo družine iz Ljubljane in Maribora. S številnimi stojnicami so se predstavili prodajalci spominkov in društva, ki so ponujala dobrote, od ajdovih palačink do znamenitega langaša. Umetniki so otrokom poslikali obraze, obiskovalci so se lahko pomerili v šahu in vlečenju vrvi. Nastopili so domači folkloristi, Tamburaška skupina Peter Dajnko Črešnjevci in Pihalni orkester Gornja Radona ter drugi glasbeniki, največ pozornosti pa je med najmlajšimi pritegnila cirkuška skupina. Prireditev, ki je povezala generacije, bo prihodnje leto spet poskrbela za nepozabno zabavo.