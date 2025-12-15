Piramida bo spet dobila vinograd

Kot so z zadovoljstvom sporočili iz Javnega holdinga Maribor, so uspešno in pred rokom končali obsežna dela odstranitve dotrajanega in odmrlega vinograda na mestnem griču Piramida. Izvajalec del je odstranil vse stare trse, stebre in žice ter opravil mulčenje celotnega terena. Zdaj sledijo priprave na zasaditev novega vinograda in ureditev infrastrukture. Po več tednih zapore je sprehajalcem tako znova na voljo priljubljena južna pot na Piramido. »Načrt odstranitve vinograda je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije z izvajalcem začel 26. septembra letos. Zaključili so ga nekoliko prej, kot je bilo prvotno predvideno, kar omogoča hitrejši začetek naslednje faze,« so potrdili pri JHMB.

Piramido zdaj čaka zimski počitek, ob tem pa že poteka priprava projektne dokumentacije za novo zasaditev in ureditev potrebne infrastrukture. Predvidena zasaditev bo prinesla povsem novo raznolikost. Na griču bodo poleg vinske trte zasadili stare sorte sadnega drevja, številne medovite rastline in cvetlice. Piramida naj bi tako postala prepoznavna zelena točka Maribora, ki združuje naravo, zgodovino in mestni utrip. Družba Vino Piramida, ki je v lasti Mestnih nepremičnin, se je pred kratkim preimenovala v Urbanatura in razvija novo blagovno znamko Mestni vinogradi Maribor, katere ključna naloga je ohranjanje izjemno bogate vinske tradicije. Vinograd na Piramidi je bil namreč prvič omenjen že v listini davnega leta 1243. Projekt se širi tudi na druge mestne vinorodne lege, med prvimi bo na vrsti zahodni del Kalvarije. Namen je oživiti in povezati mariborske griče v enotno zgodbo, ki združuje urbano in naravno.

Na Piramidi načrtujejo tudi ureditev infrastrukture za kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa, med drugim bodo obnovili sprehajalne poti. Projektiranje celovite krajinske, prometne in komunalne ureditve naj bi potekalo v naslednjih šestih mesecih.