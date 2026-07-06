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POTNIŠKE LADJE

Piran letos pričakuje 50 križark

Obmorsko mesto bo obiskalo več kot 15.000 pomorskih turistov.
Da so pred piransko Punto zasidrane velike ladje, ni več redkost. FOTO: Boris Šuligoj
Da so pred piransko Punto zasidrane velike ladje, ni več redkost. FOTO: Boris Šuligoj
STA
 6. 7. 2026 | 08:21
2:42
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Na piranski občini so potrdili izrazito pozitiven trend prihodov potniških ladij. Leta 2024 so zabeležili 14 prihodov večjih ladij, medtem ko sta lani dva največja ladijska agenta organizirala skupaj 36 prihodov. Letos jih v mestu pričakujejo približno 50. Ladje v Piran pripeljejo od 50 do več kot 1000 potnikov. Po trenutnih ocenah bo Piran letos obiskalo več kot 15.000 potnikov, ob ugodnem razvoju sezone pa se ta številka lahko približa 17.000. Pristanišče bo ob tem sprejelo še od 10.000 do 12.000 članov posadk.

Občina od letos neposredno pobira novo dnevno pavšalno turistično takso za potnike na ladjah. Občina ladjarjem zaračuna od 200 do 3200 evrov na posamezni prihod, pri čemer znesek prilagodi številu potnikov na krovu. Prihodki mesta tako ne izhajajo več zgolj iz pristaniških pristojbin in posrednih virov. Kljub temu ti prihodki zaradi kratkih enodnevnih obiskov še vedno predstavljajo razmeroma omejen delež v skupnem turističnem proračunu, so ugotavljali predstavniki lokalne skupnosti.

Piran je očitno odlična destinacija tudi za turiste na križarkah. FOTO: Blaž Samec
Piran je očitno odlična destinacija tudi za turiste na križarkah. FOTO: Blaž Samec

Enodnevni pomorski gosti lokalnemu gospodarstvu prinašajo predvsem posredne koristi. Ti obiskovalci največ zaslužka prinesejo gostinskim lokalom, turističnim vodnikom in manjšim trgovinam. Ker gosti na destinaciji ne prenočujejo, zapravijo manj denarja kot stacionarni turisti. Zato občina aktivno spodbuja ponudbe, ki potnike usmerjajo k samostojnemu raziskovanju mesta in večji lokalni potrošnji.

Komunalne službe se, zagotavljajo, na napovedane prihode ladij ustrezno pripravijo, okrepijo zbiranje odpadkov in pogosteje vzdržujejo javne površine. Varovanje morskega okolja namreč predstavlja eno ključnih prioritet, pri čemer nadzor nad ladjami in onesnaževanjem izvajajo pristojne državne institucije.

Varovanje morskega okolja predstavlja eno ključnih prioritet.

Vodstvo občine dolgoročne strategije ladijskega turizma ne usmerja v množično širjenje. Občina Piran raje stavi na razvoj trajnostnega in butičnega turizma z višjo dodano vrednostjo ter čim manjšim vplivom na okolje. Zaradi prostorskih omejitev starega mestnega jedra in občutljivega morskega ekosistema občina ne načrtuje sprejemanja velikih množičnih križark. Piran razvoj usmerja v omejeno število prihodov in daje absolutno prednost manjšim luksuznim ladjam, so poudarili snovalci turistične strategije.

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