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Piran, za en dan Monako (FOTO)

Več kot 60 superšportnikov je obmorsko mesto spremenilo v avtomobilsko modno brv; eni so občudovali milijonske jeklene lepotce, drugi bentili zaradi cestnih zapor.
Ob ferrariju 296 GTB za okoli 400.000 evrov so se telefoni dvigovali hitreje kot pri prihodu kakšne zvezde. FOTO: Matjaž Pir

Ob ferrariju 296 GTB za okoli 400.000 evrov so se telefoni dvigovali hitreje kot pri prihodu kakšne zvezde. FOTO: Matjaž Pir

Zeleni lamborghini Huracán Sterrato je bil eden najbolj nenavadnih avtomobilov v karavani superšportnikov za milijonarje. FOTO: Matjaž Pir

Zeleni lamborghini Huracán Sterrato je bil eden najbolj nenavadnih avtomobilov v karavani superšportnikov za milijonarje. FOTO: Matjaž Pir

Superšportniki so krenili proti Monaku in nato proti Portugalski. FOTO: Onelife

Superšportniki so krenili proti Monaku in nato proti Portugalski. FOTO: Onelife

Po družbenih omrežjih so zakrožile stotine selfiejev. FOTO: Onelife

Po družbenih omrežjih so zakrožile stotine selfiejev. FOTO: Onelife

Nekateri so fotografirali Tartinija, drugi mclarna, večina pa za vsak primer oboje. FOTO: Onelife

Nekateri so fotografirali Tartinija, drugi mclarna, večina pa za vsak primer oboje. FOTO: Onelife

Ob ferrariju 296 GTB za okoli 400.000 evrov so se telefoni dvigovali hitreje kot pri prihodu kakšne zvezde. FOTO: Matjaž Pir
Zeleni lamborghini Huracán Sterrato je bil eden najbolj nenavadnih avtomobilov v karavani superšportnikov za milijonarje. FOTO: Matjaž Pir
Superšportniki so krenili proti Monaku in nato proti Portugalski. FOTO: Onelife
Po družbenih omrežjih so zakrožile stotine selfiejev. FOTO: Onelife
Nekateri so fotografirali Tartinija, drugi mclarna, večina pa za vsak primer oboje. FOTO: Onelife
Janez Mužič
 28. 6. 2026 | 12:21
4:05
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Ko je prejšnjo soboto na Tartinijev trg pripeljal prvi ferrari, je bilo jasno, da bo v Piranu sledilo nekaj posebnega. V nekaj urah so se po kamnitih ulicah starega mesta razlili zvoki motorjev, kakršne domačini običajno slišijo le na televiziji ali spletu. Ferrari, lamborghini, mclaren, porsche, aston martin, bentley ... več kot 60 superšportnih avtomobilov je v okviru starta relija OneLife 2026 – Portorose to Porto za dva dni zasedlo najlepšo kuliso slovenske obale.

Zeleni lamborghini Huracán Sterrato je bil eden najbolj nenavadnih avtomobilov v karavani superšportnikov za milijonarje. FOTO: Matjaž Pir
Zeleni lamborghini Huracán Sterrato je bil eden najbolj nenavadnih avtomobilov v karavani superšportnikov za milijonarje. FOTO: Matjaž Pir

Od Jadrana do Atlantika

In čeprav organizatorji radi govorijo o življenjskem slogu, povezovanju, doživetjih in skupnosti udeležencev, so bili glavni zvezdniki vendarle avtomobili. Na Tartinijevem trgu je bilo mogoče opazovati zanimiv prizor. Na eni strani lastnike avtomobilov, ki so med njimi sproščeno klepetali in pozirali fotografom, na drugi pa množico radovednežev, ki je poskušala ugotoviti predvsem dve stvari: koliko stane posamezen avtomobil in s čim se njegov lastnik ukvarja. »Ta je najmanj pol milijona,« je samozavestno ocenil starejši gospod v senci občinske palače. »Ne, ta je milijon,« ga je popravil mimoidoči. Lastnik avtomobila se je medtem zgolj nasmehnil in odšel na ekspreso.

Za ferrarije je vedno prostor, za domačine pa ne.

Dogodek je ob desetletnici skupnosti OneLife povezal Portorož in Piran z Monakom, Valencio, Marbello, Lizbono in končnim ciljem v portugalskem Portu. Organizatorji ga opisujejo kot potovanje od Jadrana do Atlantika, kjer so pomembni druženje, prestiž in skupna strast do avtomobilov.

Kot filmsko prizorišče

Pred posameznimi vozili so nastajale vrste za fotografiranje. Otroci so sanjali o prihodnosti, odrasli pa so poskušali na hitro preveriti, koliko stane model, ki ga imajo pred seboj. V nekaj minutah so po družbenih omrežjih zakrožile stotine selfiejev in fotografij, na katerih so bili superšportniki postavljeni pred kuliso cerkvenih zvonikov, beneških hiš in morja. Piran je bil za nekaj ur videti kot križanec med Monakom in filmskim prizoriščem.

Superšportniki so krenili proti Monaku in nato proti Portugalski. FOTO: Onelife
Superšportniki so krenili proti Monaku in nato proti Portugalski. FOTO: Onelife

Po ocenah poznavalcev je bila skupna vrednost karavane najmanj od 20 do 40 milijonov evrov. Nekateri posamezni avtomobili so vredni več kot povprečno stanovanje na slovenski obali. In ravno ta kontrast je bil tisti, ki je dogodek naredil zanimiv. Na eni strani domačini, ki se pritožujejo nad cenami nepremičnin, parkirišči in poletno gnečo, na drugi ljudje, ki za teden dni druženja in vožnje po Evropi odštejejo več kot 15.000 evrov prijavnine.

Superšportniki so krenili proti Monaku in nato proti Portugalski. FOTO: Onelife
Superšportniki so krenili proti Monaku in nato proti Portugalski. FOTO: Onelife

Malce godrnjali

Vsaka medalja ima tudi drugo stran. V nedeljo dopoldne je bila zaradi odhoda karavane popolna zapora prometa pri vhodu v mesto. Avtobusi so vozili po spremenjenem režimu, nekateri domačini pa nad dogajanjem niso bili navdušeni. »Za ferrarije je vedno prostor, za domačine pa ne,« je pripomnil eden od prebivalcev. Drugi so bili bolj spravljivi. »Naj imajo svoje veselje. Če pridejo turisti, je dobro za mesto.« Tudi to je del poletnega Pirana. Nekateri občudujejo, drugi godrnjajo.

Po družbenih omrežjih so zakrožile stotine selfiejev. FOTO: Onelife
Po družbenih omrežjih so zakrožile stotine selfiejev. FOTO: Onelife

Točno ob 11. uri so se motorji znova oglasili. Drug za drugim so avtomobili zapustili Tartinijev trg in se podali proti Monaku. Sledijo Valencia, Marbella, Lizbona in končni cilj, Porto. Turisti so snemali odhod, domačini pa so počasi zavzeli svoje običajne položaje na trgu. Po nekaj minutah so ostali le še vonj po bencinu, nekaj sledi gum in kopica fotografij v telefonih obiskovalcev. Piran se je vrnil v svoj običajni ritem. Do naslednjega spektakla.

Nekateri so fotografirali Tartinija, drugi mclarna, večina pa za vsak primer oboje. FOTO: Onelife
Nekateri so fotografirali Tartinija, drugi mclarna, večina pa za vsak primer oboje. FOTO: Onelife

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