Piranska lepotica preživela pozabo

Ena najbolj prepoznavnih hiš ob morju je po prenovi znova postala prava mestna dama. Stavba, v kateri deluje Galerija Herman Pečarič, je dobila obnovljeno fasado, in kot se za lepotico spodobi, tudi knjigo o svojem življenju. Delo Stoletje sprememb, ki je prava raziskava, je predstavila njena avtorica in prizadevna raziskovalka piranske dediščine Daniela Paliaga Janković.

Secesijska duša

Direktorica Obalne galerije Piran Mara Ambrožič Verderber je ob tem na dogodku v galeriji poudarila, da je bila prenova dolg proces, ki se je začel že leta 2021. »Ne gre le za lepšo podobo, ampak za razumevanje dediščine kot skupne vrednote,« je poudarila ob odprtju. Hiša stoji ob nabrežju, ki teče ob Mandraču od piranskih zapornic na Tartinijev trg. Marsikdo jo spregleda. Tam namreč pogled bolj vleče na morsko stran in na morju pozibavajoča se privezana plovila. A izstopa tudi zaradi rdečega pročelja, ki spominja na nekdanjo barvo Benečanke. Obnova ni prinesla le te sveže barve, ampak predvsem vrnitev izgubljenih detajlov. Hiša je bila nekoč spremenjena iz skladišča v elegantno rezidenco in danes znova kaže svojo secesijsko dušo.

150 DEL je slikar zapustil Piranu.

Posebno pozornost pritegnejo bogato oblikovane cvetlične štukature nad okni, reliefni venci in okvirji, ki poudarjajo vertikalnost pročelja, dekorativni balkonski nosilci z rastlinskimi motivi, barvni kontrasti med ometom in arhitekturnimi poudarki ter razmerja oken, prilagojena svetlobi in pogledu na pristanišče. Ti elementi so bili desetletja zabrisani ali poškodovani, zdaj pa znova razkrivajo okus piranskega meščanstva z začetka 20. stoletja. Kot je še razkrila Daniela Paliaga Janković v novi knjigi, je bil v stavbi nekoč lokal Lido, nad njim stanovanje, po vojni pa je zaradi nacionalizacije začela propadati. Šele konec devetdesetih je znova zaživela kot galerija, posvečena slikarju Hermanu Pečariču, ki je Piranu zapustil 150 del. Njegove slike vedut in oljčnikov v mediteranski svetlobi in druga dela danes zapolnjujejo notranjost, a zunanjost končno spet govori isti jezik kot umetnost v njej. Predstavitev knjige je bila več kot kulturni dogodek. Sprožila je prijeten čustveni odziv na mesto in dela slikarja.

V njej je znova zaživela Galerija Herman Pečarič. FOTO: Obalne Galerije Piran