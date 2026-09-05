Piranski lovec na odpadke: nova naprava samostojno prestreza plastenke, vrečke in drugo embalažo ter smeti (FOTO)

Javno podjetje Okolje Piran je za tako imenovanega lovca na odpadke odštelo 5000 evrov. Naprava DPOL je namenjena zbiranju srednje velikih plavajočih odpadkov, kot so plastenke, vrečke, embalaža in drugi kosi plastike. Prestrezati zna tudi naravne naplavine, predvsem alge in morsko travo.

Njena posebnost je samostojno in neprekinjeno delovanje; električna črpalka ustvarja tok vode, ta plavajoče odpadke usmerja proti odprtini naprave, kjer se ujamejo v zbiralno mrežo s prostornino 150 litrov.

Nameščajo ga predvsem ob plavajočih pomolih. FOTO: Okolje Piran

V piranskem mandraču jo nameščajo predvsem ob plavajočih pomolih, kjer je ročno odstranjevanje odpadkov zaradi težjega dostopa najbolj zahtevno. Tako lahko smeti prestreže, še preden jih tok odnese pod pomole, kjer jih je veliko težje odstraniti.

Po prvem mesecu uporabe se je pokazalo, da naprava najbolje deluje ob mirnejšem morju in v času oseke. Takrat je gibanje vode manj intenzivno, voda, ki odteka iz mandrača, pa proti napravi prinaša več plavajočih odpadkov.

Odpadke ujame v 150-litrsko mrežo, in to še preden zaidejo pod pomole ali iz mandrača. FOTO: Okolje Piran

Naprava tehta 32 kilogramov in ima nizkoenergijsko črpalko s pretokom približno 32.000 litrov vode na uro. Glede na onesnaženost in razmere lahko ob neprekinjenem delovanju zbere od 300 do 2100 litrov plavajočih odpadkov in naplavin na teden. Novi lovec na odpadke tako dopolnjuje dosedanje čiščenje piranskega mandrača in omogoča, da se za čistejše morje skrbi tudi takrat, ko delavcev ni v pristanišču.