DAROVAL BO SVETO MAŠO

Piranski župnik Zorko Bajc bo kar dvakrat maševal v znameniti Sagrado Familio

Zorka Bajca cenijo zaradi pristnosti, dostopnosti in čuta za ljudi. V Barcelono skupaj z upokojenim škofom in pevskim zborom.
Zorka Bajca v Piranu cenijo tudi zaradi prizadevanj za ohranjanje sakralne dediščine mesta. FOTO: Osebni arhiv

Arhitekt Antonio Gaudí je baziliko Sagrada Familia začel graditi leta 1882, vendar še do danes ni končana. FOTO: Pau Audouard Deglaire/Wikipedia

Gaudí jo je imenoval Biblija v kamnu in je simbol sodobnega sakralnega prostora. FOTO: Albert Gea/Reuters

Janez Mužič
 10. 1. 2026 | 10:45
2:52
Župnik Zorko Bajc bo daroval sveto mašo v eni najbolj prepoznavnih cerkva na svetu – v znameniti baziliki Sagrada Familia v Barceloni. Ne gre le za izjemno čast in pomemben dogodek zanj osebno, temveč tudi za Piran in slovensko cerkveno skupnost, saj je maševanje v tej arhitekturni mojstrovini rezervirano za posebne priložnosti in izbrane duhovnike. Maševal bo dvakrat – v kripti pod baziliko, kjer sicer potekajo redni obredi, naslednji dan, v nedeljo, pa še v osrednjem delu cerkve, kar velja za poseben liturgični privilegij. Z njim bosta odpotovala tudi upokojeni koprski škof Jurij Bizjak in piranski cerkveni zbor Georgios, ki bo s petjem sodeloval pri bogoslužju in v katalonsko prestolnico ponesel slovensko cerkveno glasbo.

Zorko Bajc je duhovnik s srcem za kulturo in duhovnik odprtih vrat, ki že od leta 2000 povezuje vero, kulturo in lokalno skupnost. Poleg pastoralnega dela se prizadevno vključuje v kulturne dogodke, koncerte, razstave in pogovore, s katerimi želi cerkev približati tudi tistim, ki sicer ne zahajajo pogosto v njene klopi. V mestu ob morju ga cenijo zaradi pristnosti, dostopnosti in čuta za ljudi, pa tudi zaradi prizadevanj za ohranjanje sakralne dediščine Pirana. Prav zato je povabilo v Barcelono zanj še posebno dragoceno – kot priznanje dolgoletnemu delu in odprtosti do sodobnega časa.

Zbor Georgios, ki deluje pri piranski župniji, že vrsto let bogati liturgične obrede in nastopa doma in v tujini. Njihovo sodelovanje pri maši v Sagradi Familii pomeni veliko priznanje tudi za pevce, ki bodo imeli priložnost zapeti v eni najbolj akustično in arhitekturno izjemnih cerkva na svetu. Za zbor je to eden najpomembnejših nastopov doslej. Dogodek sovpada s pripravami na slovesnost ob 100. obletnici smrti arhitekta Antonia Gaudíja, genialnega ustvarjalca Sagrade Familie. Rodil se je leta 1852 v Reusu (Španija), umrl pa 1926. v Barceloni zaradi poškodb, potem ko ga je zbil tramvaj. Sprva ga niso prepoznali in so ga odpeljali v bolnišnico za revne. Pokopan je v kripti bazilike Sagrada Familia, ki ji je posvetil zadnja leta življenja.

V baziliki letos načrtujejo številne slovesnosti, romanja in posebne obrede, zanimanje pa je izjemno. Vključitev Pirana v to dogajanje je tako simbolni trenutek. Mesto, ki slovi po svoji zgodovini, kulturi in duhovni dediščini, bo tako dobilo vidno mesto na svetovnem cerkvenem zemljevidu.

1926. je umrl Antonio Gaudi.

Zorko BajcPiranSagrada FamiliaBarcelonaŠpanijacerkev
