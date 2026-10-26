Pirc Musar povabila papeža na obisk Slovenije: poglejte, kdo jo je spremljal (FOTO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je odpotovala v Vatikan, kjer jo je sprejel papež Leon XIV. Nataša Pirc Musar je tako osebno spoznala že drugega papeža, pred tremi leti je bila namreč na obisku pri papežu Frančišku. Tokratni obisk po navedbah urada predsednice predstavlja nadaljevanje rednega dialoga med najvišjimi predstavniki Slovenije in Svetega sedeža, predsednica pa je v pogovorih poudarila prijateljske odnose in željo po nadaljevanju rednega dialoga.

Po napovedih iz njenega urada je bil osrednji namen obiska sicer izročitev pisnega povabila svetemu očetu na obisk Slovenije, na kar je papež po njenih besedah odgovoril pritrdilno. So pa objavili fotografiji s srečanja in videti je, da je papež Leon XIV predsednico precej bolj zabaval, kot njegov predhodnik, na enem od posnetkov Pirc Musar namreč nasmejano pogleduje prav tako odlično razpoloženega papeža, ki je pred predsednico listal veliko knjigo. Za presenečenje pa je poskrbela tretja oseba na posnetku. Natašo Pirc Musar je namreč na obisku Vatikana tokrat spremljal mož Aleš Musar, ki ga med njenim prejšnjim obiskom ni bilo na spregled.

Slovenijo je doslej obiskal le eden od papežev - Janez Pavel II. Papež Frančišek in papež Benedikt XVI se vabilu nista odzvala.

Slovenija si te dni, kot kaže, močno prizadeva zgraditi in ohraniti dobre odnose z Vatikanom, Nataša Pirc Musar je namreč že druga visoka državnica, ki je oktobra obiskala sveti sedež, pred njo je to storil predsednik državnega zbora Janez Janša.