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REFERENDUM O INTERVENTNEM ZAKONU

Pirc Musar pred referendumom 6. decembra: Politiki naj pazijo, kaj govorijo

O vsebini zakona se ni želela izrekati, je pa poudarila, da ni zagovornica omnibus zakonov.
Nataša Pirc Musar FOTO: Ozan Kose Afp
Nataša Pirc Musar FOTO: Ozan Kose Afp
STA, A. G.
 15. 11. 2026 | 14:09
 15. 11. 2026 | 14:09
2:57
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Kampanja pred referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki bo 6. decembra, kaže na nižanje kulture dialoga v Sloveniji, je danes opozorila predsednica republike Nataša Pirc Musar. O vsebini zakona se medtem ni želela izrekati, dejala je le, da kot pravnica ni pristaš omnibus zakonov. Predsednica države je ob današnji oddaji glasu na lokalnih volitvah v Radomljah komentirala tudi referendumsko kampanjo o interventnem zakonu. »Želela bi si, da pri tem referendumu politiki bolj izbirajo besede, odločitev na tem referendumu bo namreč pomembna,« je poudarila.

O sami vsebini se medtem ni želela opredeljevati. Je pa pojasnila, da sicer ni zagovornica omnibus zakonov. »To pomeni nekonsistentne, nedorečene rešitve,« je ocenila. Ob tem je ljudi pozvala k udeležbi na referendumu: »Pozivam ljudi, da se referenduma udeležijo in da oddajo svoj glas za tisto, za kar mislijo, da je prav.«

Kaj vse prinaša interventni zakon?

Interventni zakon, ki so ga še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, glasove zanj pa so v DZ prispevali tudi v SDS, vsebuje različne ukrepe.

Med njimi so znižanje DDV na osnovna živila, možnost začasnega znižanja DDV za del energentov, uvedba socialne kapice, ugodnejša davčna obravnava t. i. normirancev, nižja obdavčitev najemnin, odprava prepovedi dela zdravnikov iz javne mreže pri zasebnikih, uvedba avtomatičnega upokojevanja in možnosti hkratnega prejemanja polne plače in pokojnine ter ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence in popoldanske samostojne podjetnike.

Posega v deset različnih zakonov

Zakon posega v deset različnih zakonov z različnih področij: zakon o dohodnini, zakon o pravici do zimskega regresa in prenovi ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki, zakon o prispevkih za socialno varnost, zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakon o dolgotrajni oskrbi, zakon o delovnih razmerjih, zakon o davku na dodano vrednost, zakon o zdravstveni dejavnosti, zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva ter zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Po referendumu nadaljevanje parlamentarnega postopka

Posledično DZ še ni obravnaval predloga novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi v SDS in NSi delodajalcem ukinili obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Poslanec SDS Žan Mahnič pa je danes na družbenem omrežju X napovedal, da se bo parlamentarni postopek nadaljeval takoj po referendumu, ne glede na njegov izid, »in bo sprejet«.

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